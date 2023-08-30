حمزة نمرة يطرح أحدث أعماله الغنائية "مرايات"

طرح النجم حمزة نمرة أحدث أعماله الغنائية الجديدة والتي حملت اسم "مرايات"، عبر قناته بموقع يوتيوب.

تفاصيل أغنية مرايات



الأغنية الجديدة لحمزة نمرة من كلمات: محمود فاروق، ألحان: حمزة نَمِرة، وهي من توزيع وميكساچ: أندريه مينا، جيتار: حمزة نمرة ومن وتريات: Steve Turner .

كلمات أغنية مرايات لحمزة نمرة

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

"مرايات والصورة عكس الصورة عمري في المرايات وسنين جوّه صورة وشريط ذكريات وشكلك الملخبط وعقلك لما خطط يتنطط قلبك يزقطط لما قالتلك حبيبي أحلامك مش مقاسك لأ دي أكبر نمرتين تلاتة عكس اتجاهك ماشي وانت مش خايف كالعادة مجنون معجون بمية العفاريت محبوس مستنني لحظة حظ ينفتح فيها الفانوس أيام ما كنت تقدر تنام ٨ ساعات وتعدي ليلة كاملة من غير ما تشوف كابوس مرايات والصورة عكس الصورة عمري في المرايات وسنين جوّه صورة وشريط ذكريات كابوس اسمه الفلوس عمال يدوس ياما فرّق حبايب وياما غير نفوس".

نجاح كبير لأغنية رياح الحياة

وكانت أغنية "رياح الحياة" التي طرحها مؤخرًا حققت نسب مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.

كلمات اغنية رياح الحياة

وجاءت كلمات أغنية رياح الحياة كالآتي:

"تهبي يا رياح الحياة دايماً بما لا أشتهيه واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه يلاقي قلبي فين دواه واللي أذاه أقرب ما ليه ده جرح بيعلّم وصعب تسكن الآلام واخرج من اللي فات سليم وصعب لمّا اروح أنام ما افضلش أراجع القديم طلع مُكلّف العلام وخدت درس في الصميم ولسه بتعلّم ركز يا قلبي في اللي جاي وألف شكر للي باع ما صانش حتى بوء شاي سلام يا ٣٠٠ وداع واللي لقانا ما يساعوش فخانة الوداع تساع مشاعرنا مش لعبة ما تتشغلش باللي فات خليك يا قلبي في المفيد كبر لأي ذكريات ركز وبس في الجديد لازم تقسّم الخانات بمين قريب ومين بعيد الحسبة مش صعبة" .