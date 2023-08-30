الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمزة نمرة يطرح أحدث أعماله الغنائية "مرايات"

حمزة
حمزة

طرح النجم حمزة نمرة أحدث أعماله الغنائية الجديدة والتي حملت اسم "مرايات"، عبر قناته بموقع يوتيوب.

تفاصيل أغنية مرايات

txt

منافسة شرسة بين حمزة نمرة ومحمد حماقى على ترند "يوتيوب"

txt

حمزة نمرة يستعد لطرح أحدث أعماله الغنائية "عالم كدابة".. الأربعاء


الأغنية الجديدة لحمزة نمرة من كلمات: محمود فاروق، ألحان: حمزة نَمِرة، وهي من توزيع وميكساچ: أندريه مينا، جيتار: حمزة نمرة ومن وتريات: Steve Turner .

كلمات أغنية مرايات لحمزة نمرة

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

"مرايات والصورة عكس الصورة عمري في المرايات وسنين جوّه صورة وشريط ذكريات وشكلك الملخبط وعقلك لما خطط يتنطط قلبك يزقطط لما قالتلك حبيبي أحلامك مش مقاسك لأ دي أكبر نمرتين تلاتة عكس اتجاهك ماشي وانت مش خايف كالعادة مجنون معجون بمية العفاريت محبوس مستنني لحظة حظ ينفتح فيها الفانوس أيام ما كنت تقدر تنام ٨ ساعات وتعدي ليلة كاملة من غير ما تشوف كابوس مرايات والصورة عكس الصورة عمري في المرايات وسنين جوّه صورة وشريط ذكريات كابوس اسمه الفلوس عمال يدوس ياما فرّق حبايب وياما غير نفوس".

 

نجاح كبير لأغنية رياح الحياة

وكانت أغنية "رياح الحياة" التي طرحها مؤخرًا حققت نسب مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.

كلمات اغنية رياح الحياة 

وجاءت كلمات أغنية رياح الحياة كالآتي:

"تهبي يا رياح الحياة دايماً بما لا أشتهيه واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه يلاقي قلبي فين دواه واللي أذاه أقرب ما ليه ده جرح بيعلّم وصعب تسكن الآلام واخرج من اللي فات سليم وصعب لمّا اروح أنام ما افضلش أراجع القديم طلع مُكلّف العلام وخدت درس في الصميم ولسه بتعلّم ركز يا قلبي في اللي جاي وألف شكر للي باع ما صانش حتى بوء شاي سلام يا ٣٠٠ وداع واللي لقانا ما يساعوش فخانة الوداع تساع مشاعرنا مش لعبة ما تتشغلش باللي فات خليك يا قلبي في المفيد كبر لأي ذكريات ركز وبس في الجديد لازم تقسّم الخانات بمين قريب ومين بعيد الحسبة مش صعبة" .

رياح الحياة نمرة محمود فاروق مرايات طرح النجم حمزة نمرة

مواد متعلقة

بعد مطالبات الجماهير.. فريق شارموفرز محط أنظار محبيه فى مدينة العلمين الجديدة

"ناس كتير".. طرح ثالث أغانى ألبوم لطيفة الصيفى

"القومية للفنون" تختتم حفلاتها فى "صيف الإنتاج الثقافى" اليوم

طارق الشناوى يعلق على "حلاقة شعر" أسما شريف منير بمهرجان القاهرة للدراما

رحلة إلى النمسا ولقاء خاص مع عزت القمحاوى فى الحلقة الجديدة من "أطياف"

حفل ويجز يرفع شعار كامل العدد وحفله بالعلمين يتصدر محركات البحث

بعد نجاح مهرجان العلمين والدراما.. فعاليات نظمتها الشركة المتحدة بشكل أبهر الجمهور

أكرم حسنى يحتفل مع نجوم "العميل صفر" بعرض الفيلم فى الإمارات

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

علامة تستطيع الأم من خلالها التأكد من شبع رضيعها من الرضاعة الطبيعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)