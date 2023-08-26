منافسة شرسة بين حمزة نمرة ومحمد حماقي على تريند "يوتيوب"

دخل المطرب حمزة نمرة في منافسة شرسة مع المطرب محمد حماقي على تريند يوتيوب، بعدما سيطر كلا منهما على تريند يوتيوب، حيث تصدرت أغانيهما قائمة الأكثر مشاهدة فور طرحها.

أغاني حمزة نمرة

واحتل حمزة نمرة المركز الأول والثاني بأغنياته “عالم كدابة” و“أكيد راجعين”، كما احتل المركز الرابع باغنية “مش سليم”، محققًا نسب مشاهدات عالية.

أغاني محمد حماقي

بينما احتل محمد حماقي المركز الخامس والسادس بأغانيه “دلعنا كتير” و“ده قلبي ده” كما حافظت أغنية “مش كفاية فراق” على مركزها بقائمة الأكثر مشاهدة منذ طرحها.