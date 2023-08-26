السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منافسة شرسة بين حمزة نمرة ومحمد حماقي على تريند "يوتيوب"

حمزة نمرة
حمزة نمرة

دخل المطرب حمزة نمرة في منافسة شرسة مع المطرب محمد حماقي على تريند يوتيوب، بعدما سيطر كلا منهما على تريند يوتيوب، حيث تصدرت أغانيهما قائمة الأكثر مشاهدة فور طرحها.

 

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حمزة نمرة يتصدر ترند يوتيوب بأحدث أغنياته "عالم كدابة"

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محمد حماقي يطرح أحدث أغنياته "دلعنا كتير" على يوتيوب

 

أغاني حمزة نمرة

واحتل حمزة نمرة المركز الأول والثاني بأغنياته “عالم كدابة” و“أكيد راجعين”، كما احتل المركز الرابع باغنية “مش سليم”، محققًا نسب مشاهدات عالية.

 

 

 

 

 

أغاني محمد حماقي

 بينما احتل محمد حماقي المركز الخامس والسادس بأغانيه “دلعنا كتير” و“ده قلبي ده” كما حافظت أغنية “مش كفاية فراق” على مركزها بقائمة الأكثر مشاهدة منذ طرحها.

 

 

حماقى حمزة نمرة ألبوم غنائي دلعنا كتير عالم كدابة غروب رياح الحياة ده قلبي ده

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