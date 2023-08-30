الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأولى منذ اشتعال الحرب.. برلمانية تكشف دلالات زيارة البرهان لمصر

السيسي والبرهان
السيسي والبرهان

كشفت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن دلالات زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، قائلة: "زيارة البرهان لمصر هي أول زياراته الخارجية منذ اندلاع الحرب في السودان الشقيقة منذ أكثر من 4 أشهر".

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مجلس السيادة السودانى يستعرض نتائج لقاء الرئيس السيسى والبرهان (صور)

أول زيارة خارجية للبرهان 
وقالت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات لها اليوم، إن الزيارة الأولي للبرهان ضمن جولاته للدول العربية الشقيقة المقرر لها خلال الأيام المقبلة والتي تليها زيارة المملكة العربية السعودية، تؤكد حرص “البرهان” علي إطلاع رؤساء الدول الشقيقة والداعمة لاستقرار وأمن السودان وإنهاء الحرب.

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دراسة للمرصد المصرى توضح المقاربة المصرية للتعامل مع الأزمة السودانية

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كمبالا تستضيف مناقشات تعزيز التكامل الإقليمي بين رواد القطاع الخاص الأفارقة

تسوية الأزمة 
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن اللقاء تضمن التشاور بين الجانبين حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة القائمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق، والتطرق لجهود القاهرة إقليميا ودوليا وخاصة مع آلية دول الجوار، لوقف الصراع واستعادة الأمن والاستقرار،  فضلا عن بحث سبل التنسيق والتعاون لدعم الشعب الأشقاء، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

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الرئيس السيسى يستقبل البرهان.. ويؤكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب السودان


وأشارت نائبة حماة الوطن، إلي الإعلان عن أول قرار مصري بشأن السودان، وذلك  بعد زيارة البرهان لمصر، والتي تضمن استئناف الرحلات الجوية للسودان، حيث أعلنت "مصر للطيران" عن إطلاق أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، واصفه القرار بانه رساله لطمأنة الأشقاء السودانين، لافته الي أن الشركة الوطنية، علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة السودانية الخرطوم في أبريل الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدها السودان خلال الأشهر الأربعه الماضية.

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بعد زيارة البرهان.. هل تكون مصر مفتاح حل أزمة السودان؟ (فيديو)

روابط تاريخية

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الروابط التاريخية والاستراتيجية الممتده والتي تجمع البلدين تعززها أواصر التعاون المشترك والتقارب الممتد مما يجعل من الدولتين نموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية ذات المصير الواحد المشترك منذ أقدم الأزمنة وحتى العصر الحالي الحديث، واصفه علاقه البلدين والشعبين الشقيقين بأنها تاريخية، مؤكدة علي موقف مصر  الثابت من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعمه إقليميا ودوليا وذلك فى إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين البلدين، التى تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها فى جميع المجالات على المستوى الأمنى والعسكرى والاقتصادى والتجارى.

النائبة نيفين حمدي الرئيس عبدالفتاح السيسي الأزمة في السودان البرهان زيارة البرهان لمصر

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