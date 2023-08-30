كمبالا تستضيف مناقشات تعزيز التكامل الإقليمي بين رواد القطاع الخاص الأفارقة

يعقد مجلس أعمال شرق أفريقيا (EABC)، مؤتمر وقمة شرق أفريقيا للأعمال والاستثمار الأفريقية 2023، في مدينة كمبالا بأوغندا خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2023، بمشاركة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) التابع لمجلس أعمال شرق إفريقيا (EABC) ومجلس التجارة والاستثمار الإفريقي (EATIC) ومجموعة شرق إفريقيا (EAC).

تهدف قمة الأعمال والاستثمار في شرق إفريقيا 2023 إلى جذب الاستثمار إلى مجتمع شرق إفريقيا كوجهة استثمارية واحدة من أجل السماح للمستثمرين بالوصول إلى عدد أكبر من السكان في السوق يزيد عن 300 شخص.

سيكون الهدف الرئيسي للقمة هو تعزيز فرص التجارة والاستثمار والتمويل بين أعضاء مجموعة شرق أفريقيا وبين مجموعة شرق أفريقيا وبقية أفريقيا في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). جدول الأعمال والرؤية لإنشاء شرق أفريقيا بلا حدود للأعمال التجارية.

وكونت دول شرق أفريقيا في 1967 مجموعة منظمة دولية إقليمية تضم سبعة دول واقعة في منطقة البحيرات الكبرى في شرق إفريقيا وهي: بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.

ويقع المقر الرئيس لمجموعة دول شرق إفريقيا في مدينة أروشا في تنزانيا، وتأسست المنظمة عام 1967 وحلت عام 1977 وأعيد تأسيسها في 7 يوليو 2000، ويرأس المجموعة الآن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

يبلغ عدد سكان دول مجموعة شرق أفريقيا 177 مليون مواطن أكثر من 22٪ منهم من سكان الحضر وتبلغ المساحة الكلية للمجموعة 2.5 مليون كيلومتر مربع بإجمالي ناتج محلي إجمالي قدره 193 مليار دولار أمريكي (إحصائيات عام 2019)، لذا فهي تحمل أهمية إستراتيجية وجيوسياسية كبيرة وآفاق لتوسيع وتنشيط مجموعة شرق إفريقيا.