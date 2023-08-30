الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كمبالا تستضيف مناقشات تعزيز التكامل الإقليمي بين رواد القطاع الخاص الأفارقة

مؤتمر وقمة شرق أفريقيا
مؤتمر وقمة شرق أفريقيا للأعمال والاستثمار

يعقد مجلس أعمال شرق أفريقيا (EABC)، مؤتمر وقمة شرق أفريقيا للأعمال والاستثمار الأفريقية 2023، في مدينة كمبالا بأوغندا خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2023، بمشاركة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) التابع لمجلس أعمال شرق إفريقيا (EABC) ومجلس التجارة والاستثمار الإفريقي (EATIC) ومجموعة شرق إفريقيا (EAC).

تهدف قمة الأعمال والاستثمار في شرق إفريقيا 2023 إلى جذب الاستثمار إلى مجتمع شرق إفريقيا كوجهة استثمارية واحدة من أجل السماح للمستثمرين بالوصول إلى عدد أكبر من السكان في السوق يزيد عن 300 شخص.

سيكون الهدف الرئيسي للقمة هو تعزيز فرص التجارة والاستثمار والتمويل بين أعضاء مجموعة شرق أفريقيا وبين مجموعة شرق أفريقيا وبقية أفريقيا في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). جدول الأعمال والرؤية لإنشاء شرق أفريقيا بلا حدود للأعمال التجارية.

وكونت دول شرق أفريقيا في 1967 مجموعة منظمة دولية إقليمية تضم سبعة دول واقعة في منطقة البحيرات الكبرى في شرق إفريقيا وهي: بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.

ويقع المقر الرئيس لمجموعة دول شرق إفريقيا في مدينة أروشا في تنزانيا، وتأسست المنظمة عام 1967 وحلت عام 1977 وأعيد تأسيسها في 7 يوليو 2000، ويرأس المجموعة الآن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

يبلغ عدد سكان دول مجموعة شرق أفريقيا 177 مليون مواطن أكثر من 22٪ منهم من سكان الحضر وتبلغ المساحة الكلية للمجموعة 2.5 مليون كيلومتر مربع بإجمالي ناتج محلي إجمالي قدره 193 مليار دولار أمريكي (إحصائيات عام 2019)، لذا فهي تحمل أهمية إستراتيجية وجيوسياسية كبيرة وآفاق لتوسيع وتنشيط مجموعة شرق إفريقيا.

مجموعة دول شرق إفريقيا كمبالا عاصمة أوغندا قمة الأعمال والاستثمار في شرق إفريقيا القطاع الخاص في شرق إفريقيا EABC مجلس أعمال شرق إفريقيا مؤتمر وقمة شرق إفريقيا للأعمال والاستثمار الأفريقية 2023

مواد متعلقة

الخارجية الروسية: لافروف سيترأس الوفد الروسى فى قمة مجموعة العشرين

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

عفت السادات: السيسي يحقق الإنجازات بهدوء ودون "دوشة"

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)