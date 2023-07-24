الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إفريقية النواب تشيد بدعم مصر للأشقاء في السودان: تعكس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

النائب مجدى الوليلى
النائب مجدى الوليلى

اعتبر النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على إرسال 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى والكبير من مصر على تقديم جميع أنواع الدعم للأشقاء السودانيين، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يأتى فى إطار حرص مصر وجامعة الدول العربية على دعم الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات خاصة أنه يواجه أزمة إنسانية في ظل استمرار القتال ووجود نقص شديد في المستلزمات الصحية والطبية.

وقال "الوليلى" فى بيان له أصدره اليوم إن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم تجعل مصر حريصة حرص الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار داخل دولة السودان الشقيقة ، مطالباً من المجتمع الدولي تقديم الدعم والمساندة لدولة السودان الشقيقة للخروج من أزماتها الراهنة.

كما طالب النائب مجدى الوليلى جميع الاطراف والقوى السياسية السودانية بالجلوس على مائدة واحدة للحوار وتغليب المصالح العليا للسودان من أجل إنهاء الاقتتال داخل السودان لحقن دماء الابرياء مؤكداً ضرورة الأخذ برؤية مصر لإنهاء الأزمة السودانية ومن اجل الحفاظ على وحدة السودان ومقدرات الشعب السودانى.

الإجراءات الأزمة السودانية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس النائب مجدى الوليلى المصالح العليا للسودان المستلزمات الصحية

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