تفاصيل لقاء الرئيس السيسى والبرهان فى العلمين (إنفوجراف)

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في مدينة العلمين الجديدة.

وترصد «الدستور» أبرز الملفات التي ناقشها لقاء الرئيس السيسي والبرهان، خلال اللقاء الذي جمعهما في مدينة العلمين الجديدة، عبر الإنفوجراف التالي.

ملفات لقاء الرئيس السيسى والبرهان

وشمل اللقاء عدة ملفات ناقشها الرئيس السيسي والبرهان، أبرزها تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، والحفاظ على سيادة ووحدة وتماسك السودان خلال الجهود التي يتم بذلها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة.

وتحدث الرئيس السيسي والبرهان عن العلاقات التاريخية التي تربط كلا من مصر والسودان، واصفين إياها بالعلاقات «الوثيقة والعميقة»، بالإضافة إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة التي تربط البلدين.

وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الراسخ بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق لاسيما خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها.