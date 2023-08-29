الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرهان يشكر المصريين على استضافة الجالية السودانية

الرئيس السيسي والبرهان
الرئيس السيسي والبرهان

وجّه الفريق أول عبدالفتاح  البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الشكر للشعب المصري والقيادة السياسية، وكل من سهل دخول السودانيين إلى مصر.

وقال البرهان، خلال كلمته التي نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: إن الجميع يعلم أن الشعب السوداني والمصري لديهم مسئوليات مشتركة، فهم جيران وأصدقاء.

فيما أكد أن "الهدف من زيارته مصر هو شرح تطورات الأحداث للقيادة المصرية والشعب"، منوهًا بأنه خلال المباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، تم التباحث في شأن الجالية السودانية الكبيرة في مصر.

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