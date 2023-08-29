خبراء سودانيون يكشفون لـ"الدستور" أهمية زيارة البرهان إلى القاهرة

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى مطار العلمين، في أول زيارة له منذ بداية الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وأكد خبراء وسياسيون سودانيون أن زيارة مصر في هذا التوقيت مهمة جدا، وأن القاهرة لها دور كبير في حل الأزمة بالسودان.

وفي السياق، علّق الكاتب والباحث السياسي السوداني، مكي المغربي، على زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى مصر لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال "المغربي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الشعب السوداني لن ينسى أن مصر وقفت معه في محنته عندما تنازل آخرون واختار بعضهم ما يضر بالشعب السوداني.

وأكد أن العلاقات بين البلدين هى الأهم على طاولة الحوار، وليس دور الآخرين في الأزمة السودانية، وأن مصر تعمل مع دول الجوار والأصدقاء لكن علاقتها مع السودان أكثر خصوصية.

مكي المغربي

الفكى: القاهرة قادرة على حل أزمة الخرطوم

من جانبه، قال خالد الفكي، الباحث والمحلل السياسي السوداني، إن زيارة البرهان لمصر تأتي في وقت مهم، ولها دلالات وأبعاد تتعلق بالأوضاع الداخلية والحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة.

خالد الفكي

وأكد الفكي أن هذه الزيارة لها أبعاد سياسية مهمة لكل من مصر والسودان، وما يتعلق بالحرب في الخرطوم، لافتًا إلى أن القاهرة تعتبر امتدادًا طبيعيًا للأمن القومي الاستراتيجي السوداني، وربما لديها بحكم العلاقات القدرة على تقديم آراء وأفكار تنهي هذا الصراع وتطفئ نيران ما يدور في الخرطوم وتعيد الأمن والاستقرار إلى العاصمة.

وأشار إلى أن القاهرة لعبت أدوارًا سياسية من خلال استضافة ودفع رؤية فكرة مؤتمر دول جوار السودان، مشددًا على أن القاهرة لديها رؤية سياسية.

حسب الرسول: البرهان سيُطلع السيسى على طبيعة وأهداف الحرب الدائرة فى السودان

من جانبه، قال محمد حسب الرسول، الباحث السياسي السوداني، إن مصر تُعتبر أهم دولة من جيران السودان لعدة أسباب مرتبطة بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد حسب الرسول، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في حل الأزمة السودانية، وبدأت تتولى هذا الدور ضمن آلية جيران السودان التي أنشأتها مصر وتتعامل مع الأزمة السودانية من خلالها، لذلك ونظرًا للروابط الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين، يعتبر السودان جارًا مهمًا لمصر.

وأوضح أن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى القاهرة تكتسب أهمية استثنائية، فمصر التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في السودان يعول على دورها الاستثنائي في الوضع الحالي في السودان، لذلك كانت مصر هي الدولة الأولى التي يزورها رئيس السودان في هذا التوقيت.

وأشار "حسب الرسول" إلى أن البرهان سيُطلع الرئيس السيسي على الأوضاع في السودان، وسيناقش معه طبيعة وأهداف الحرب التي تدور في السودان وتداعياتها الاستراتيجية على البلدين والمنطقة، كما سيتم تبادل وجهات النظر بين الرئيسين حول كيفية معالجة الأزمة وتنسيق جهود البلدين في هذا الإطار.

شمائل النور: زيارة البرهان للقاهرة مهمة جدًا

فيما قالت الإعلامية السودانية شمائل النور، إن خروج الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وزيارته للقاهرة، خطوة مهمة جداً في اتجاه الحركات السياسية للحرب نفسها.

وأشارت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن زيارة البرهان إلى مصر كانت متوقعة، مؤكدة أنها زيارة مهمة للغاية لعدة أسباب، غير أن مصر جارة ومتضررة مما يحدث في السودان ونتائج الحرب يترتب عليها نتائج كثيرة عليها في مصر.

وأكدت أن مصر أبرز الفاعلين الخارجيين في المشهد السوداني، والآن التحركات الحالية للبرهان، وتشمل عددًا من الدول، هى في اتجاه تحقيق مكاسب سياسية للجيش وتهيئة وضعه للتفاوض وتحقيق وضعية ومكاسب أكبر.

وأوضحت الإعلامية السودانية أن الدور المصري المنتظر هو لعب دور فاعل في وقف الحرب بأسرع ما يمكن، خاصةً أن هناك حديثًا عن تشكيل حكومة طوارئ.

وقالت: "قد تلاحظون أن هناك جدلاً كثيفًا في الأوساط السياسية بأن الجيش سيشكل حكومة، وأعتقد أن ما يُرجى من مصر الآن هو توقف الحرب بشكل عاجل".

وشددت "شمائل النور" على أن تحركات البرهان ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة، إذا ذهبت في اتجاه وقف الحرب.