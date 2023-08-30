الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير: غضب بريطانى بسبب نشاط نووى أمريكى محتمل فى المملكة المتحدة

غضب بريطاني
غضب بريطاني

أظهر تقرير لـ القوات الجوية الأمريكية، خططًا لبناء مخزن لـ الأسلحة النووية الأمريكية في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث في سوفولك، وهو ما وصفته الصحافة البريطانية بأنه يعني ضمنياً عودة الأسلحة النووية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، عن  حملة نزع السلاح النووي (CND) قولها، إن ذلك سيكون "تصرفا غير مسئول" ويعرض المملكة المتحدة للخطر. وقالت وزارة الدفاع والبنتاجون إنهما لن يعلقا على مكان الأسلحة.

المخزن سيضم جنودًا أمريكيين

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تضمنت وثائق ميزانية القوات الجوية الأمريكية مبررًا لإنشاء مهجع يضم 144 سريرًا "لإيواء الزيادة في عدد الأفراد المجندين نتيجة لمهمة الضمان المحتملة".

غالبًا ما تستخدم حكومة الولايات المتحدة كلمة "الضمان" للإشارة إلى مفهوم ضمان الحفاظ على الأسلحة النووية الأمريكية آمنة ومأمونة، بحسب BBC.

وقال اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS)، الذي أعلن عن هذه الخطط لأول مرة ، إنها "تشير ضمنًا بقوة" إلى نية إعادة إنشاء الأسلحة النووية في لاكنهيث، التي استضافتها حتى عام 2008.

وقالت الأمينة العامة لـ CND، كيت هدسون: "من الواضح بشكل متزايد أن لاكنهيث أصبح مرة أخرى ترسًا حيويًا في الآلة النووية لواشنطن في الخارج.

وتابعت هيدسون: "إن نشر قنابل الجاذبية B61-12 الجديدة في أوروبا يقوض أي احتمالات للسلام العالمي ويضمن أن تكون بريطانيا هدفًا في صراع نووي بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا"، مضيفة:" إنه أمر غير مسئول أن تسمح حكومة المملكة المتحدة بهذا الانتشار".

وقال تقرير الميزانية إن تشييد المبنى الذي تبلغ تكلفته 50 مليون دولار (39.5 مليون جنيه إسترليني) من المقرر أن يبدأ في يونيو 2024 وينتهي في فبراير 2026.

قالت وزارة الدفاع، المالكة للموقع، إنها غير قادرة على التعليق على قرارات الإنفاق الأمريكي وقدراته.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينج: "إن سياسة الولايات المتحدة هي عدم تأكيد أو نفي وجود أو عدم وجود أسلحة نووية في أي مكان عام أو محدد".

ما هو سلاح الجو الملكي البريطاني؟

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يعد سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث موطنًا للجناح المقاتل رقم 48 التابع للقوات الجوية الأمريكية، والذي يتكون من أكثر من 4000 عضو عسكري و1500 مدني. تم نقل السيطرة على القاعدة من سلاح الجو الملكي البريطاني إلى القوات الجوية الأمريكية في عام 1948.

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