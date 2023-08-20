استخدام السلاح النووى فى الحرب الروسية الأوكرانية.. واقع أم مجرد فرضية؟

قال محمود قاسم الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إننا أمام تلويح باستخدام السلاح النووي في الحرب الروسية الأوكرانية، ونعيش عصر اللا متوقع، فلم يكن أحد يتوقع اندلاع حرب تقليدية عام 2022 بهذا الشكل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فكرة استخدام السلاح النووي، رغم وجود مجموعة من القيود والمحاذير، لا يمكن استبعادها في ظل التحولات التي تشهدها الساحة السياسية والنظام الدولي.

وأشار إلى أننا نشهد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية، وهناك حالة من التوتر غير المسبوق بين واشنطن وروسيا وهما أكبر دولتين تستحوذان على السلاح النووي في العالم، وهناك التوتر بين أمريكا والصين، وبين الهند وباكستان، وهذه المعطيات تشير إلى ورورد استخدام السلاح النووي وإن كان عن طريق الخطأ.

ولفت إلى أن الاعتبار الثالث هو تراجع دبلوماسية الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورأينا أن أحد إفرازات الحرب الروسية الأوكرانية، هو تراجع الحديث عن نزع السلاح النووي، وانسحاب روسيا من معاهدة نيوستارت، وهي آخر المعاهدات التي تضع ضوابط على السلاح النووي.