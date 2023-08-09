الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان: الردع النووى الأمريكى يعد أساسيا وفعالا لأمن البلاد

كبير المتحدثين باسم
كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو

أكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، أن الردع النووي الأمريكي يعد أساسيا وفعالا لأمن البلاد.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن تصريحات ماتسونو جاءت بعد أن وصف عمدة مدينة "هيروشيما" كازومي ماتسوي، الردع النووي "بالحماقة"، وذلك خلال إحياء البلاد للذكرى الـ78 لإلقاء القنبلة الذرية على المدينة.


وقال ماتسونو إن الحكومة اليابانية لديها ثقة تامة بالتزام الولايات المتحدة بالإيفاء بتعهداتها بموجب المعاهدة الأمنية اليابانية-الأمريكية.


وأضاف أن “الردع الأمريكي الموسع، بما في ذلك الردع النووي، يعد أساسيا في إطار الترتيبات الأمنية اليابانية-الأمريكية طالما هناك تهديدات أمنية فعلية مثل تهديد الأسلحة النووية ضد بلادنا”.


وأكد المتحدث الياباني أن بلاده ستواجه التهديد الأمني الراهن بشكل مناسب مع دفع الجهود نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

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