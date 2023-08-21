الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طائرات F35 وسفن باتان.. ماذا وراء النشاط العسكرى الأمريكى فى سواحل الخليج؟

سفن باتان
سفن باتان

قال مسئول بالقوات الجوية الأمريكية في القيادة المركزية الأمريكية هذا الأسبوع إن طائرات الأمريكية من طراز F-35 حلقت في السماء للدفاع عن منطقة الخليج العربي وحمايتها إلى جانب السفن البرمائية USS McFaul التابعة للبحرية الأمريكية، في إطار ما يعرف بعملية التحالف المشتركة والممر الآمن التي تهدف إلى حرية العمل لجميع السفن العاملة في منطقة القيادة المركزية".

نشر القوات 

في نهاية يوليو الماضي، قال أحد المسئولين من القوات الجوية الأمريكية في القيادة المركزية إن طائرات F35 انتشرت في الخليج. هي طائرة حربية متقدمة من الجيل الخامس تتمتع بقدرات استثنائية، كما تم إرسال طائرات F22، وطائرات A10، وB-52 إلى المنطقة أيضاً خلال العام الماضي. 

USS McFaul هي سفينة مدمرة أمريكية تم نشرها أيضاً في منطقة الخليج، كما أرسلت الولايات المتحدة السفينة الحربية البرمائية USS Bataan إلى المنطقة، باتان هي نسخة أصغر من حاملة الطائرات، كما تعمل المدمرة توماس هودنر، وهي مدمرة أخرى تم نشرها قبالة سواحل الخليج.

حالة تأهب

تقول الولايات المتحدة إن هذا النشاط العسكري ونشر القوات لإظهار “الالتزام بحرية التجارة والملاحة، وضمان بيئة بحرية آمنة في المنطقة”، وتقول الولايات المتحدة أيضًا إن السفن والطائرات موجودة هنا للمساعدة في ردع تصرفات إيران.

بحسب التقارير، فإن حالة التأهب الأمريكي في المنطقة ونشر القوات بهدف مساعدة الدول الخليجية في حماية السفن من الهجمات الإيرانية التي ازدادت خلال العام الأخير في البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان استولت إيران على ناقلات من أجل تخفيف العقوبات أو إلغاء تجميد الديون.

يأتي ذلك وسط توترات مع تفريغ النفط من سفينة قبالة ساحل ولاية تكساس، فيما هددت إيران الولايات المتحدة بعدم تفريغ السفينة. 

تهديد إيران

نشرت وكالة أنباء فارس في إيران، المقربة من النظام في طهران، صورة اليوم الإثنين لسفينة أمريكية في مرمى طائرة إيرانية بدون طيار بعنوان: "هذه مياهنا الإقليمية، ابتعد". فيما بدت وكأنها رسالة وتهديد واضحين من إيران غلى الولايات المتحدة بعد نشر قواتها في المنطقة.

يُزعم أيضًا أن إيران عرضت لقطات بطائرة بدون طيار لسفينة "باتان"، وهي طريقة أخرى تنشر بها إيران صورًا  لتهديد الولايات المتحدة في إشارة ضمنية منها على قدرتها على المناورة في الخليج، كما سظهر في الرسائل الغيرانية تحذيرات واضحة إلى الولايات المتحدة من إطلاق طائرات هليكوبتر من السفن الأمريكية أثناء قيامها بدوريات قبالة سواحل الخليج العربي.

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