هناء الهلالي: المشروعات متناهية الصغر الطريق الأول للقضاء على الفقر

كشفت هناء الهلالي، أمين عام الصندوق الاقتصادي السابق، عن جهود الدولة في دعم وتنمية المشروعات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن المشروعات متناهية الصغر الطريق الأول للقضاء على الفقر، لافتة إلى أنها في غاية الأهمية لأنها تحقق هدفا مهما من أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الهلالي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخدم الاقتصاد ككل سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو الخدمي وغيره.

وأوضحت أن المشروعات متناهية الصغر تخدم الاقتصاد أيضًا ولكن بطريقة مختلفة حيث تركز على المرأة المعيلة في القرى والنجوع وتحسين دخل الأسرة وما إلى ذلك، موضحة أن هناك عدة تحديات أبرزها الخوف من المخاطرة والتراخيص.