رئيس البنك الزراعى المصرى يوضح أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات

قال الدكتور علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنه تم توقيع بروتوكولات بين البنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات على مدار الخمس سنوات الماضية، وذلك لتمويل المشروعات المتناهية الصغر.

تمكين المرأة

وأكد الدكتور علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين المرأة في كافة القطاعات وخاصة القطاع الاقتصادي، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ تطوير القرى وتمكين المرأة من كافة الجوانب.

تمويل المشروعات الصغيرة

وأضاف في حديثه، إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بداية السير على خطى الدولة التي استطاعت تحقيق طفرة تنموية واضحة.

وتابع: "هناك تكاتف بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق النجاح مع ذوي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر".

واستطرد: "الفائدة على التمويل تسير وفق مواعيد محددة أي يتم فرض نسبة فائدة ٣٪ على فترة التمويل التي لا تزيد علي ٣ أشهر، بينما 6% على 6 أشهر، و12% على عام كامل".

وذكر: "دراسة المشروعات التي تطلب التمويل لا تزيد علي ٢٤ ساعة ويتم الرد على العميل".