ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس البنك الزراعى المصرى يوضح أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات

الدكتور علاء فاروق
الدكتور علاء فاروق

قال الدكتور علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنه تم توقيع بروتوكولات بين البنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات على مدار الخمس سنوات الماضية، وذلك لتمويل المشروعات المتناهية الصغر.

 تمكين المرأة

وأكد الدكتور علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين المرأة في كافة القطاعات وخاصة القطاع الاقتصادي، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ تطوير القرى وتمكين المرأة من كافة الجوانب.

تمويل المشروعات الصغيرة 

وأضاف في حديثه، إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بداية السير على خطى الدولة التي استطاعت تحقيق طفرة تنموية واضحة. 

وتابع: "هناك تكاتف بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق النجاح مع ذوي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر". 

واستطرد: "الفائدة على التمويل تسير وفق مواعيد محددة أي يتم فرض نسبة فائدة ٣٪ على فترة التمويل التي لا تزيد علي ٣ أشهر، بينما 6% على 6 أشهر، و12% على عام كامل".

وذكر: "دراسة المشروعات التي تطلب التمويل لا تزيد علي ٢٤ ساعة ويتم الرد على العميل".

علاء فاروق جهاز تنمية المشروعات تمويل المشروعات الصغيرة مصر جديدة اي تي سي رئيس البنك الزراعي المصري

الأكثر قراءة

ضبط شاب يصور السيدات من أعلى السطح أثناء الاستحمام بالقاهرة

عالم مصرى يكشف رحلة بحثه العلمى فى العلاج الإشعاعى لمرضى السرطان

اتحاد الكرة: 6 آلاف مشجع لحضور ديربى الأهلى والزمالك

الداخلية تكشف حقيقة اتهام شخص بالتعدى على طليقته فى الإسكندرية

تفاصيل تعرض بريتنى سبيرز للاعتداء من قبل حارس أمن

لا يفوتك هذا المساء| مصر تسدد نصف تريليون جنيه التزامات مالية.. والمدن الساحلية ترفع شعار «كامل العدد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا