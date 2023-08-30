تجديد الاعتماد الأكاديمى لكلية الطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ

هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منسوبي كلية الطب البيطري من عميد الكلية، ووكلاء، ومدير وحدة ضمان الجودة، وفريق العمل، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالكلية، والطلاب، بمناسبة تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.



وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بتجديد اعتماد كلية الطب البيطرى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا أن الجامعة حققت نتائج ملموسة في قطاع الجودة والاعتماد على مستوى الكليات.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كلية الطب البيطري قد اتخذت إجراءات جدية لتجديد الاعتماد الأكاديمي، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة. كما أشاد بدور منسقي المعايير بالكلية.

جامعة كفر الشيخ : تذليل العقبات لدعم الكليات لتطبيق معايير الجودة



ومن جانبه، فقد أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرًا إلى أن الجامعة بجميع قطاعاتها تولي اهتمامًا كبيرًا لاعتماد الكليات بها.



ووجه الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري ، الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم في توفير كل الاحتياجات اللازمة لكلية الطب البيطرى لتجديد اعتمادها بعد أن استوفت كل المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء.

جدير بالذكر أن كلية الطب البيطري حصلت مسبقا على الاعتماد من فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتلتزم كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ بتخريج طبيب بيطري متميز يلبى احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية وإجراء بحوث علمية مبتكرة وتحاليل معملية في مجال الطب البيطري وتقديم خدمات مجتمعية واستشارات بيطرية وتدريب في إطار قيم أخلاقية.