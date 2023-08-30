خالد الجندى: إذا تواجدت السوشيال ميديا بعصر النبى لحدث تزييف كلى بالعقيدة

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المركز الديني للدراسات الإسلامية، الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية المختلفة بعمل مواقع إلكترونية موثقة لنشر مبادئ الفكر الوسطي وحماية المواطنين من الأفكار المغلوطة التي يتم بثها عبر السوشيال ميديا.

السوشيال ميديا بعهد النبي

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه إذا كان عصر الفضاء الإلكتروني متواجدًا وقت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لكان انضباط الحديث الشريف وحمايته من التحريف أمرًا يستحيل حدوثه، معبرًا: "من المؤكد أن السوشيال ميديا إذا تواجدت في عهد النبي لحدثت نكبة على علم الحديث وتوصيل الرسالة الإسلامية".

وأضاف في حديثه، أن درجة التواتر المتماسكة في القرآن الكريم لا توجد لدى أي أمة في التاريخ، ولهذا يمكن القول إنه لولا الإسناد لكان التشكيك في الحديث أمرًا هينًا وخاضعًا لكل موقف.

توثيق العقيدة

وتابع: "الحديث الشريف والقرآن الكريم مسندين بصورة موثقة ولا يمكن لأحد أن يشكك في مصداقية العقيدة الإسلامية التي وصلت إلينا من عهد النبي، وهذا التوثيق للعقيدة تم على أيدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم".