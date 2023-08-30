الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد 18 عاما من عرض جزءه الأول.. تعرف على قصة فيلم "أولاد حريم كريم 2"

فيلم اولاد حريم كريم
فيلم اولاد حريم كريم

يبحث الجمهور عن قصة الفيلم السينمائي الجديد “أولاد حريم كريم 2” الذي يتم طرحه اليوم في دور العرض السينمائية. 

وتصدر فيلم أولاد حريم كريم 2 محركات البحث عقب إقامة عرضا خاصا له بأحد دور العرض السينمائي في مدينة السادس من أكتوبر مساء أمس الثلاثاء على أن يطرح الفيلم اليوم الأربعاء بمختلف دور العرض السينمائي في القاهرة والمحافظات. 

وشهد العرض الخاص لفيلم “أولاد حريم كريم” حضور جميع أبطاله وعدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين. 

وحرص عدد من الفنانين على مساندة أبطال فيلم اولاد حريم كريم فحضر كل من محمد نور، هاني لاشين، إلهام عبد البديع، لبنى ونس، إدوارد، وإيمى، فيما حضر أبطال الفيلم وعلى رأسهم مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، داليا البحيري، بسمة، عمرو عبد الجليل، خالد سرحان، تيام مصطفى قمر وهنا داود والمخرج علي إدريس

وروج أبطال فيلم أولاد حريم كريم للعمل عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

قصة فيلم أولاد حريم كريم 2

ويجسد مصطفى قمر شخصية سنتر كورسات للغات المختلفة، بعدما كان يعمل مدرس للغة الإنجليزية في الجزء الأول، كما يعيش قصة حب مع بشرى خلال الأحدث.فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة. ويغيب عدد من أبطال الجزء الأول عن المشاركة في الجزء الثاني، وهم ياسمين عبدالعزيز وطلعت زكريا وإدوارد ومحمد شاهين، وانضم عدد من الأبطال للجزء الثاني وهم عمرو عبدالجليل، بشرى، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، بينما تظهر ريهام عبدالغفور كضيفة شرف.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم 2

فيلم "أولاد حريم كريم 2" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي ادريس

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أفلام موسم صيف 2023 

ويدخل فيلم حريم كريم 2 ضمن منافسات موسم صيف 2023 السينمائي مع مجموعة من الأفلام الأخرى التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر. 

ومن بين هذه الأفلام فيلم العميل صفر" لـ أكرم حسني، و"وش فى وش" بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوى، و"خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى وماجد المصرى، و"مرعى االبريمو" بطولة محمد هنيدى وغادة عادل وسعيد حامد، و"ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم وإخراج ماندو العدل، و"البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل وإخراج عصام نصار.

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