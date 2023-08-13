للمرة الأولى.. مصطفى قمر يحيي حفلا في السعودية (الأربعاء)

يحيي النجم مصطفى قمر حفلا في المملكة العربية السعودية يوم 16 شهر أغسطس الحالي، وهو الأول له في السعودية، ويشاركه في الحفل كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومحمد محيي وحميد الشاعري وحسام حسني وخالد عجاج وسيمون، ويحمل الحفل عدد من المفاجآت.

ومن المنتظر أن يقدم مصطفى قمر خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة الجديدة والقديمة إضافة إلى عدد من الأغنيات التي تجمعه بنجوم الحفل.

ويستعد النجم مصطفى قمر لحفل آخر في موسم الرياض خلال الفترة المقبلة ويعلن عنه قريبا.

على جانب آخر ينتظر مصطفى قمر طرح فيلم “أولاد حريم كريم” يوم ٣٠ من شهر أغسطس الجاري كموعد رسمي لطرح الفيلم بجميع دور العرض في مصر.

ويحرص مصطفى قمر على متابعة عملية مونتاج الفيلم، فيما يكثف المخرج علي إدريس العمل على عملية المونتاج الذي انتهى من معظمه استعدادًا لطرحه في 30 أغسطس الجاري، إضافة إلى استعداد صناع العمل لطرح البرومو الرسمي خلال أيام وطرح البوسترات الرسمية.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لفيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وحقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة وقت عرضه.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.