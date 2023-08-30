استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات بالطالبية.. والأهالي: "تطور حضاري"

تواصل محافظة الجيزة، أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة علي الطريق الدائرى بنطاق الطالبية، بالتنسيق بعض الشركات المنفذة بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في إطار الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصرى الكبير والتي تشمل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والهادفة إلى تطوير المناطق المحيطة بالمتحف وتحسين الصورة البصرية للمحاور والطرق المؤدية إليه، لتحقيق المظهر الحضارى الذى يليق بمكانة الحضارة المصرية حول العالم.

طلاء عقارات الطالبية

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من الأهالي، حيث قال أحمد عبد الله أحد أهالي منطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك طفرة كبيرة تشهدها العديد من المناطق المجاورة للمتحف المصري الكبير، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على السكان والأهالي والذي كان المتحف الكبير سبب في تطوير شوارعهم وعقاراتهم.

تابع، أنه لابد من المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير من طلاء عقارات وإزالة مخالفات وإشغالات وغيرها من أعمال تطوير كافة الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير، حتى لا يعاود مرة أخرى الوضع كما كان عليه، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين أو الأشخاص المتسببين في أعمال تخريب التطوير الذي شهدته المنطقة.

أعمال تطوير

ومن جانبه أوضح محمد حسين، أحد أهالي منطقة الطالبية، أن بسبب وجود المتحف المصري الكبير تحول وضع المنطقة بالكامل من منطقة عشوائية إلى منطقة راقية حضارية، كما أنها بمجرد افتتاح المتحف المصري الكبير سوف تصبح المنطقة وجهة سياحية مجاورة لأعظم مكان أثري وسياحي في مصر.

واستكمل حديثه بأن أعمال التطوير في المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير لم تقتصر على طلاء ودهان العقارات بلون موحد فقط، بل أنها شملت العديد من أعمال التطوير والتي من ضمنها تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف وتحسين مظهر الشوارع لكي تتناسب مع هذا الحدث الضخم.

المتحف المصري الكبير

أضاف منصور محمود، أحد أهالي منطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة أنه طلاء واجهات العقارات سوف يعطي مظهر جمالي وحضاري للمنطقة، علاوة على تنفيذ ساحات إنتظار ومواقف حضارية وتطوير للعشوائيات وتخطيط مرورى والتي تهدف جميعها لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند إفتتاح المتحف، وهو الأمر الذي ينتظره الأهالي وجميع المواطنين.

طلاب عقارات الطالبية

طلاب عقارات الطالبية

طلاب عقارات الطالبية