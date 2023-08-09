الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة يتابع آخر مستجدات العمل بالمتحف المصرى الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال داخل المتحف المصري الكبير، يأتى ذلك في إطار المتابعة الأسبوعية لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير.

واستعراض الوزير آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف من حيث الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية من تثبيت القطع الأثرية الثقيلة والمتوسطة وصغيرة الحجم على قواعد تثبيتها سواء داخل الفتارين أو خارجها، حيث تم الانتهاء من وضع وتثبيت 70% من الآثار الثقيلة داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف.

كما تم استعراض خطة المتحف لتحقيق البرنامج المضغوط للانتهاء من وضع جميع القطع الأثرية داخل الفتارين، بمعدل تنفيذ أسبوعي يصل إلى وضع وتثبيت ما يقرب من 160 قطعة أثرية يوميًا داخل الفتارين المخصصة لها بالقاعات الرئيسية والتي يبلغ عددها 159 فاترينة.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي لملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير، وآخر ما آلت إليه أعمال مرحلة التشغيل التجريبي للخدمات بالمتحف، واستعدادات المتحف ومراجعة جاهزية كافة الخدمات المقدمة لزائريه.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة مسبقًا، ووفقًا للخطة الموضوعة في أبريل الماضي للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في سبتمبر القادم.

وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير قطعة أثرية الآثار الثقيلة

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