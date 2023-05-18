الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أثرى: المتحف المصرى الكبير الأكبر فى العالم ومتفرد فى مقتنياته

المتحف المصري
المتحف المصري

قال مجدي شاكر الخبير الأثري، إن المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم ويضم حضارة واحدة فقط، لافتًا إلى أنه يضم حوالي 5396 قطعة أثرية.

وأضاف في حوار ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لو قعدنا قصاد كل قطعة دقيقة واحدة فقط، هنفضل 3 أيام بدون أكل ولا مياه ولا دخول حمام، وسنوات بعدها من الانبهار".

 وواصل: "المتحف المصري الكبير فريد من نوعه، وأمام العالم كله عشرات آلاف السنين حتى يكون له مثيل".

وأوضح  الخبير الأثري، أن قناع مومياء "توت عنخ آمون" يزن 11 كيلو من الذهب، بالأحجار الكريمة، لافتًا إلى أن جريدة "الجارديان" أوصت برؤية قطعة "توت عنخ آمون" ولو لمرة واحدة في الحياة لشدة تفردها.

وتابع: "عدد متاحف مصر 72 متحفًا، منها 40 متحفًا للآثار، وهذا الرقم في مجمله يتفوق على عدد متاحف لندن".

 

المتحف المصري الكبير مصر اثار مصر توت عنخ آمون

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