الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 12 تعديا على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بقرى المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إزالة 12 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء عشوائي بدون ترخيص، خلال حملة لإزالة التعديات، ومخالفات البناء بأحياء المدينة والقرى التابعة لها وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين قامت برصد وإزالة ٥ حالات تعدي منها حالتي تعدي على ارض زراعية بمساحة فدانين وحالتي تعدي لبناء مخالف على مساحة ٣٠٠ متر وأخرى لبناء سور بمساحه ٥٠ متر وتم تحرير محاضر متنوعة للمخالفين، وأيضا تم رصد ٤ حالات متنوعة بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بقرية طوه وأدمو حالتين على مساحة ٢٣٠مترا مربعا على أرض زراعية وأخرى بقرية صفط الغربية عزبة عبد القادر على مساحة ٣٠ سهما، وتمت الإزالة الفورية لجميع الحالات وتحرير محاضر متنوعه للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه شدد على رؤساء القرى والأحياء بضرورة المتابعة الدورية والمستمرت لجميع  أعمال التعدي والتصدي بكل حسم لإزالة التعديات المخالفة ومواصلة الجهود لاسترداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

التصدي لمخالفات البناء بكل حزم في المنيا

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن حي غرب مدينة المنيا تمكن من فك شدة خشبية وإزالة حالتى مبانى بمساحة ٧٠ مترا بتقسيم شادى دور أرضي والثانية بمساحة ٥٠ مترا دور أرضى بشارع فانوس طه السبع بدون ترخيص، وإزالة حالة تعدى شدة خشبية بدون ترخيص، وتم التحفظ على مواد البناء وإحالة المخالفين للنيابة العامة لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وذلك بحضور كلا من  عماد محمود نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد صابر رئيس الحى وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالتصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمه للبناء بلا استثناء، مؤكدا كلامه برصد المخالفة والتعامل الفوري معه لأعمال البناء المخالف للقانون على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة بلا تهاون وتنفيذ القوانين الوزارية على الجميع.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز المنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء أحياء وقري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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