الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 31 حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار والمنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائب بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، بمواصله الحملات المكثفة بشوارع القرى والتوابع لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه تم إزالة 18 حالة  تعدي بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، حيث قام علي الكيال، نائب رئيس المركز وعاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بابو جرج و إبراهيم محمد رئيس حي غرب ومايكل حكيم رئيس حي جنوب و إدارة الاشغالات والازالات، بإيقاف 7 حالات بناء مخالف بحي غرب وحي جنوب مع التحفظ علي 3 خلاطات بديون عام الوحدة المحلية ببني مزار.

كما تمكن يسري محمد نائب رئيس المركز ورئيس حي غرب و ادارة الازالات والاشغالات من إزالة 4 حالات تعدي علي أرض زراعية حالتين بحوض الشيخ أحمد علي مساحة 22 سهم، وحالتين بحوض واصف علي مساحة قيراط وتم ردم الحفر وتسليم الموقع الي مسئول الجمعية الزراعية بندر بني مزار.

واعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم رصد وتنفيذ إزالة فوريه لعدد 13 حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة 925 متر وهما إزالة حالة بمساحة قيراط و18 سهم بقرية دمشير وإزالة عدد٨ حالات بقرية تله وحالة أخرى بمساحة 18 سهم بقرية بنى محمد سلطان بعزبة ابو جريد وحاله بقرية البرجاية بعزبة الإصلاح الزراعى التابعه للوحده المحليه بالقرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير بحضور كل من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الازالات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مركزي بني مزار والمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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