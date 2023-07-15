إزالة وإيقاف 7 تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه ٢١ لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا وضمن الموجه ٢١ لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف شن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار يرافقه يسري محمد نائب رئيس المركز و مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا و ياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس و أحمد بهلول مدير الازالات حملة مكبرة لازالة تعديات البناء المخالف بصندفا والقيس.

وأسفرت عن إزالة ٤حالات تعدى بالبناء المخالف على أرض خارج الحيز العمرانى بقرى م اليوسفى والقيس على مساحة ٣قراريط كما قام أيمن يوسف رئيس حي شرق ومشرف الحي بإيقاف حالة بناء مخالف بالدور الأرضي لمنزل مساحتة ١٠٠ متر بشارع جنوب مدرسة الثانوية العامه للبنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي قامت بتنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والاراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد أسفرت عن رصد وازاله حاله تعدي على إلارض الزراعيه بحى غرب المدينه بمساحه ٩٠ متر وحاله أخرى داخل الحيز بمساحه ٧٠ متر بمعدات الوحده المحليه بحضور الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز ورئيس حي غرب ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه كما تمكنت الوحده المحليه لمجلس قروي بردنوها من ازاله حاله تعدي على إلارض الزراعيه بقريه سيله الشرقيه بمساحه ٩٠ متر بحضور رئيس القرية ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه مشيرا إلي أستمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون

وأكد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أنه تم إيقاف و ازالة حالة تعدى والتحفظ على معدات البناء بمركز ابوقرقاص وذلك خلال حملة تحت إشراف رضا عبد الرحمن نائب رئيس المركز وامام نجيب رئيس الوحدة القروية باتليدم و ياسر سليمان رئيس الوحدة القروية ابوقرقاص البلد مؤكدا علي أن الوحدة المحلية لمركز و مدينه ابوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا