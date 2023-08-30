جمعية رجال أعمال الإسكندرية تستضيف رئيس المجلس الوطني للتنافسية

التقى محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، سيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، ونبيل صبحي المدير التنفيذي للمجلس، حيث شارك باللقاء من جانب الجمعية الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهيثم القيار الأمين العام.

استعراض سبل تحسين المناخ لجذب المستثمرين

ومن جهته، استعرض محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية أنشطة الجمعية ودور وحداتها المختلفة خاصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية في فتح قنوات تواصل فعالة بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتوضيح المعوقات التي يتعرض لها مجتمع الأعمال، وتقديم مقترحات تمثل جميع قطاعات الأعمال المختلفة حول كيفية مواجهة هذه المعوقات.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وأكد “هنو”، تعزيز أوجه التعاون من خلال تحسين مناخ الأعمال في مصر لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون فيما يتعلق بمبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر التي تتبناها الجمعية من خلال ائتلاف شركاء التحول الأخضر (GTP)ومشروع التأثير الأخضر المتوسطي (GIMED)، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق لعقد لقاء مع مجلس إدارة الجمعية لاستعراض ودراسة الميثاق الخاص بالمجلس الوطني المصري للتنافسية، وتفعيل دور المجلس الاستشاري للأعمال BAC ليكون بمثابة آلية فعالة لحوار السياسة العامة الخاصة التي توفر الإطار اللازم للتشاور مع قطاع الأعمال الخاص المصري ، وتمثيل وجهات نظره وتوصيلها إلى الجهات الحكومية المختصة.

من جهته، قال سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن الهدف من تأسيس المجلس ورؤيته في تغيير الاستراتيجيات والسياسات الحكومية لزيادة القدرة التنافسية العالمية لمصر، ما يؤدي إلى نمو شامل وتنمية مستدامة للمجتمع المصري ككل، مؤكدًا أن دور المجلس يتمثل في تقديم استشارات تهدف إلى تحديد السياسات، والإجراءات، والعوامل التي تسهم في تعزيز ودعم التنافسية الكلية لمصر وكذلك دراسة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات للوصول إلى أفضل الممارسات.

واستعرض رئيس المجلس الوطني للتنافسية ببعض المبادرات التي يتشارك المجلس فيها مع جهات عديدة مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكذلك إصدار مؤشر تنافسية المحافظات المصرية (EGCI)، حيث تهدف تلك المبادرة إلى تحسين الوضع التنافسي لكل محافظة، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، كما أوضح أنه في عام 2021 تم الربط بين المجلس الوطني للتنافسية ومبادرة إرادة والمجلس الاستشاري للأعمال BAC.