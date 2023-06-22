محافظ الإسكندرية يناقش مع منظمة التعاون والتنمية المشروعات الصديقة للبيئة

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، للعمل على مراجعه سياسة النمو الأخضر في مصر، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ظهر الاقتصاد الأخضر استجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بممثلي المنظمة، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تبذل كافة الجهود للانتقال إلي موارد الطاقة الخضراء أو ما يسمي التحول الأخضر.

واوضح أن محافظة الإسكندرية اتخذت عدة خطوات في مجال النمو الأخضر لعل أهمها؛ مشاركة المحافظة في مبادرة القرية الخضراء و اختيار قرية أبو صير كنموذج للقري الخضراء و تحقيق معايير التوافق الأخضر، فضلًا عن عمل المحافظة على تطهير بحيرة مريوط في مجال الحفاظ علي النظام البيئي، كما نفذت المحافظة إستراتيجية إدارة مياه الأمطار ضمن جهودها للحفاظ علي الموارد المائية، كما شاركت المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عبر دورتين متتاليتين كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وتعزيز جهود الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وفي إطار مبادرة 100 مليون شجرة، تم توريد وزراعة 96 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تم توريد 200 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ جزء من جهود المحافظة لإطلاق العديد من المبادرات للحد من التلوث من بينها مبادرة "لا للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، والتي تم تعميمها على الجهات الحكومية والشواطئ وتنظيم عدة حملات لتنظيف الشواطئ بالتعاون مع المجتمع المدني و40 غطاسا لإزالة المخلفات البلاستيكية.

كما تتعاون المحافظة مع جهات البحث العلمي وخبراء التغيرات المناخية، حيث جرى تشكيل لجنة التغيرات المناخية برئاستنا لبحث و دراسة التغيرات المناخية وآثارها.

وأوضح المحافظ أن مدينة الإسكندرية تُعد أول محافظة تنشئ مصنعا لتدوير المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة النظيفة في عدة مجالات ومنها استخدام أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية في المحاور الرئيسية واستخدام الأتوبيسات الكهربائية للتقليل من الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى التوسع في تحويل عدد من المركبات العامة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود الاحفوري للمساهمة في تحسين جودة الهواء.

وفي الختام، أعرب المحافظ عن سعادته بتنفيذ البرنامج على أرض الإسكندرية كخطوة نحو التقدّم ولتطبيق رؤية مصر 2030.

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