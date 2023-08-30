الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"خلي بالك".. استشاري أسري توضح طريقة الدخول في علاقة عاطفية مع مُطلق

علاقة
علاقة

"الزواج من مُطلق".. خطوة يقبل عليها العديد من الفتيات، فعلى الرغم من اختلاف أشكال الزواج وطبيعتها، إلا أن هناك البعض منها مصدر تخوف، وخاصة الزواج من شخص مر بتجربة وأثنين لم يكتملوا، فتبدأ حالات القلق تسيطر على الأهالي.

ومن هنا ينطبق مبدأ السيئة تعُم، حيث من الممكن أن يكون اللوم في الأمر على المرأة وليس الرجل، والعكس، ولمناقشة تلك الأمر تواصل "الدستور" مع نانسي ماهر، استشارية العلاقات الأسرية، وقالت إنه لم يكن هناك شكل معين للزواج، ولكن هناك شرط مهم وهو عندما يأتي الحب تجاه شخص سبق له الزواج يجب التأكد أولًا من تعافيه.

وتابعت: "التعاقي يعني مشي رحلة تعافي وتغيير بعد الجواز اللي لم يوفق فيه"، كما يجب عدم السطحية في التعامل والثقة بسهولة، ونصحت بعدم التسرع في الحكم على تلك الأمور، وعدم التسرع نهائيًا خاصة عندما يكون الشخص ارتبط وانفصل كثيرًا.

عدم الانجراف وراء الأعذار والترددات المستمرة، وعند الارتباط يجب فهم طبيعة الحياة اللي سوف يعيشها مع الشخص الأخر، وكذلك فهم كافة صفاته بكافة أبعادها وخاصة عندما تكون الفتاة في علاقة زواج وباءت بالفشل.

وأكدت أن هناك عدة أمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند الارتباط بشخص، وتتمثل في: 

ضرورة فهم نمط الحياة وشكل تكرار الأخطاء بشكل ملحوظ مهم فهمه قبل الإقبال على الارتباط.

عدم الاعتقاد في تغيير شخص في يوم وليلة، والبعد عن فكر إعتدال المائلة.

البعد عن السطحية والانبهارات بالشكل أو الماديات، أو العائلة  دون فهم الشخص نفسه.

المرور بفترة خطوبة طويلة في مثل هذه العلاقات التي يكون خلالها أحد الأطراف مر بتجربة طلاق.

وضرورة تقديم النصيحة للمنفصلين بالمرور بمرحلة التعافي أولًا ثم الدخول في تجربة أخرى جديدة حتى لا تتعرض العلاقة للفشل مرة أخرى، ويتحول الشخص لصاحب العديد من التجارب.

آخرها انفصاله عن علياء البسيوني.. أزمات في حياة احمد سعد

أشكال الزواج استشارية العلاقات الترددات المستمرة نمط الحياة إعتدال المائلة مرحلة التعافى

مواد متعلقة

عقب انفصاله عن علياء البسيونى.. نساء فى حياة أحمد سعد

بعد انفصالهما.. بمَ وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

قصة طلب أمير عربى الزواج من أمينة رزق وكيف كاد يسبب أزمة دبلوماسية؟

الأكثر قراءة

مزق جسده في الشارع.. أول صور لسائق توك توك قتله "عاطل إمبابة"

"العمل": "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات بدمياط

ضبط سائق لإجبار الزبائن على دفع تعريفة ركوب زيادة بالقاهرة

"عاش مريض ومات وحيدا".. "هاني" تعفن داخل شقته 4 أيام بحلوان

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وآخر استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات

محافظ القليوبية يستقبل أعضاء المبادرة الرئاسية لعلاج الأورام السرطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس» خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب «2»

منى رجب

اوكازيون مفتوح للألقاب والأوصاف والدرجات العلمية !!

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)