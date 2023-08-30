الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: مصر لديها خطط جديدة فى المواد البترولية لأهميتها (فيديو)

المواد البترولية
المواد البترولية

كشف محمد حمادة، كاتب صحفي، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية بمدينة العلمين الجديدة أمس.

 مصر تناقش أهمية المواد البترولية للمشروعات الصناعية والإنتاجية

وقال حمادة، خلال حواره على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية لديها خطط جديدة في المواد البترولية لأهميتها، حيث شهدت البلاد أزمة بالفعل خلال الأشهر الماضية في كيفية استيراد هذه المواد البترولية وتوفيرها، بالإضافة إلى أن الاجتماع ناقش أهميتها وتوفيرها في الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، بجانب توفير المواد البترولية لاستخدامات الطاقة المطلوبة تلبية لمختلف الاحتياجات.

وتابع أن الاجتماع أشار إلى ضرورة وجود مخزون استراتيجي يحقق الاكتفاء الذاتي خلال المرحلة الحالية من 3 لـ6 أشهر، منوهًا بأن مصر لديها تنوع في الطاقة بشكل كبير مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، خاصة أن مصر هي أول دولة تنتج الطاقة الكهربائية في القارة الإفريقية.

واختتم بأن رئاسة الوزراء اطمأن خلال الاجتماع على أرصدة المواد والمنتجات البترولية المختلفة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ المزيد من عمليات الاستكشاف والإنتاج.

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