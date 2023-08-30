مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-8-2023 في الدوري الأمريكي وأبطال أوروبا وكأس الرابطة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

يحل موعد مباراة تشيلسي ويمبلدون في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports.

وتنطلق مباراة شيفيلد يونايتد X لينكولن سيتي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024 في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports.

فيما يحل موعد مباراة هاروجيت تاون X بلاكبيرن روفرز في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports.

أما موعد مباراة نوتينجهام فورست X بيرنلي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024 فيبدأ في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports.

ويحل موعد مباراة دونكاستر روفرز X إيفرتون في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحل موعد مباراة كوبنهاجن وراكوف البولندي في دوري أبطال أوروبا 2023 - 2023: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports.

أما موعد مباراة بي إس إيندهوفن وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا 2023 - 2023 فيبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports.

وتنطلق مباراة آيك آثينا ورويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا 2023 - 2023: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الجيش الملكي وشباب المحمدية في الدوري المغربي: في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة Arryadia live HD.

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي 2023

يحل موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2023 في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليلبتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقام مباراة أتلانتا يونايتد وسينسيناتيفي الدوري الأمريكي في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليلبتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحل موعد مباراة شارلوت وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.