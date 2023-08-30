موقع دولى: مصر بلد عريق وغنى بالعجائب الأثرية والمواقع الساحلية والشواطئ

دعا موقع دولي إلى زيارة مصر، ووصفها بأنها أرض الحضارات، وبلد عريق وغني بالتاريخ والثقافة والعجائب الأثرية إلى جانب المواقع الساحلية والشواطئ الخلابة ذات الطقس الدافئ.

وقال موقع "يونيفرس نيوز نتورك" الدولي (مقره كندا) إن مصر تمتلك العديد من المناطق الساحلية، ويمكنك العثور على الشواطئ على طول البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط ​​وخليج السويس.

رأس ابو جالوم

هذه المنطقة الخلابة بعيدة عن بعضها البعض ولها شواطئ رائعة، وهي جزء من شبه جزيرة سيناء، وهي عبارة عن منطقة مرجانية رائعة الطول وهي لم تفسد حتى أنها حديقة وطنية.

يمكن للزوار الاستمتاع بالليل في أحد المخيمات العديدة الممتدة على طول الشاطئ في رأس أبو جالوم، ومعروف أيضًا بأنه موقع مثالي لممارسة رياضة ركوب الأمواج شراعيًا.

خليج نعمة

يقع الشاطئ الرئيسي في مصر في شبه جزيرة سيناء وهو موطن لواحدة من أشهر الامتدادات الرملية في البلاد، وهي مغرفة شاطئ خليج نعمة ذو الرمال البيضاء.

وخلال فصل الشتاء، يقيم المتشمسون من جميع أنحاء شمال وشرق أوروبا معسكرًا هنا للاسترخاء على الرمال بينما تتلاطم أمواج خليج العقبة الهادئة عند أقدامهم. يفعلون ذلك بينما يعجبون بالصورة الظلية البعيدة ذات اللون الداكن لساحل المملكة العربية السعودية الجبلي.

رأس أم سيد

تقع رأس أم سيد في شرم الشيخ، وهي جنة الشاطئ في جنوب شبه جزيرة سيناء، بينما يمكنك بالتأكيد استكشاف خليج نعمة الشهير، فإن شاطئ رأس أم سيد يعد ملاذًا رائعًا على شاطئ البحر، ويمكنك الاستفادة من المظلة وكراسي الاستلقاء للتشمس وتناول وجبة في المطعم وتناول مشروب منعش أثناء الاستمتاع بأجمل المياه الزرقاء التي يمكنك تخيلها، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المنتجعات الساحلية في شرم الشيخ، ويمكنك الوصول إلى المطار بالسيارة أو بالطائرة.

ساحل نويبع

بعض أجمل الشواطئ في مصر هي أيضًا من أكثر الشواطئ وضوحًا، فيمكن العثور على العديد من الشواطئ الجميلة في شبه جزيرة سيناء على طول الخط الساحلي من طابا إلى نويبع.