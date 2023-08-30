الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موقع دولى: مصر بلد عريق وغنى بالعجائب الأثرية والمواقع الساحلية والشواطئ

خليج نعمة
خليج نعمة

دعا موقع دولي إلى زيارة مصر، ووصفها بأنها أرض الحضارات، وبلد عريق وغني بالتاريخ والثقافة والعجائب الأثرية إلى جانب المواقع الساحلية والشواطئ الخلابة ذات الطقس الدافئ.

وقال موقع "يونيفرس نيوز نتورك" الدولي (مقره كندا) إن مصر تمتلك العديد من المناطق الساحلية، ويمكنك العثور على الشواطئ على طول البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط ​​وخليج السويس.

  • رأس ابو جالوم

هذه المنطقة الخلابة بعيدة عن بعضها البعض ولها شواطئ رائعة، وهي جزء من شبه جزيرة سيناء، وهي عبارة عن منطقة مرجانية رائعة الطول وهي لم تفسد حتى أنها حديقة وطنية.

يمكن للزوار الاستمتاع بالليل في أحد المخيمات العديدة الممتدة على طول الشاطئ في رأس أبو جالوم، ومعروف أيضًا بأنه موقع مثالي لممارسة رياضة ركوب الأمواج شراعيًا.

  • خليج نعمة

يقع الشاطئ الرئيسي في مصر في شبه جزيرة سيناء وهو موطن لواحدة من أشهر الامتدادات الرملية في البلاد، وهي مغرفة شاطئ خليج نعمة ذو الرمال البيضاء.

وخلال فصل الشتاء، يقيم المتشمسون من جميع أنحاء شمال وشرق أوروبا معسكرًا هنا للاسترخاء على الرمال بينما تتلاطم أمواج خليج العقبة الهادئة عند أقدامهم. يفعلون ذلك بينما يعجبون بالصورة الظلية البعيدة ذات اللون الداكن لساحل المملكة العربية السعودية الجبلي.

  • رأس أم سيد

تقع رأس أم سيد في شرم الشيخ، وهي جنة الشاطئ في جنوب شبه جزيرة سيناء، بينما يمكنك بالتأكيد استكشاف خليج نعمة الشهير، فإن شاطئ رأس أم سيد يعد ملاذًا رائعًا على شاطئ البحر، ويمكنك الاستفادة من المظلة وكراسي الاستلقاء للتشمس وتناول وجبة في المطعم وتناول مشروب منعش أثناء الاستمتاع بأجمل المياه الزرقاء التي يمكنك تخيلها، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المنتجعات الساحلية في شرم الشيخ، ويمكنك الوصول إلى المطار بالسيارة أو بالطائرة.

  • ساحل نويبع

بعض أجمل الشواطئ في مصر هي أيضًا من أكثر الشواطئ وضوحًا، فيمكن العثور على العديد من الشواطئ الجميلة في شبه جزيرة سيناء على طول الخط الساحلي من طابا إلى نويبع. 

زيارة مصر المواقع الساحلية يونيفرس نيوز نتورك العجائب الأثرية البحر الأبيض البحر الاحمر

الأكثر قراءة

عاد من العمل فوجد زوجته فى حضن عشيقها على فراش الزوجية بـ"مايو"

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2023

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية مُحاسبة الاحتلال

ضبط قائد دراجة نارية قام بحركات استعراضية خطيرة فى القاهرة

محمد سلماوى لـ "الشاهد": نجيب محفوظ كان مهتمًا جدًا بمسرحية "الجنزير" وأرسل تحية خاصة للفنانين المشاركين فيها

انتشال جثمان شخص وجارى البحث عن آخر غرقا بغرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟