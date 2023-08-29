cnbc: أزمة اضطراب الرحلات الجوية في المملكة المتحدة يستغرق أيامًا

أزمة مطارات بريطانيا تدخل مرحلة جديدة، حيث يستغرق إصلاح اضطراب الرحلات الجوية في المملكة المتحدة أيامًا، بعد أن تسبب خلل فني في حدوث فوضى في السفر.

وقالت شبكة “سي ان بي سي” الأمريكية، إن إصلاح الخلل الفني الذي تسبب في تعطيل مئات الرحلات الجوية في المملكة المتحدة، قد يستعرق أيامًا، مما يتسبب في فوضى للركاب خلال فترة السفر الصيفية المزدحمة.

وتم تأجيل وإلغاء مئات الرحلات الجوية أمس الإثنين، بعد فشل الأنظمة في خدمات مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة مما أدى إلى عدم قدرة المشغلين على معالجة خطط الطيران تلقائيًا.

وقالت هيئة الحركة الجوية الوطنية البريطانية بعد عدة ساعات إنها قامت بحل المشكلة، لكنها حذرت من أن استئناف جداول الرحلات الجوية العادية سيستغرق بعض الوقت.

وقالت جولييت كينيدي، مديرة عمليات ناتس، في بيان: “سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود الرحلات الجوية إلى طبيعتها، وسنواصل العمل مع شركات الطيران والمطارات لاستعادة الوضع”، وأضاف كينيدي أن سبب المشكلة قيد التحقيق حاليًا.

إلغاء 27% من الرحلات

وتم إلغاء أكثر من 27٪ جميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى مطارات المملكة المتحدة يوم الاثنين، وفقًا لبيانات من شركة تحليلات الطيران Cirium.

في المجمل، تم إلغاء 790 رحلة مغادرة و785 رحلة وصول، ويواجه مطار هيثرو، أكثر مطارات لندن ازدحاما، أكبر قدر من الاضطراب، يليه مطار جاتويك في لندن ومانشستر.

وقال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، الثلاثاء، إن حل الخلل سيستغرق "عدة أيام".

وقال هاربر لبرنامج "توداي" على إذاعة بي بي سي 4: "أتقبل أن الأمر عطل آلاف الأشخاص وسيستغرق الأمر بضعة أيام لإعادة الناس إلى حيث ينبغي أن يكونوا".

وتأتي هذه المشكلة خلال فترة السفر في العطلات العامة المزدحمة في المملكة المتحدة، مع عودة العديد من الأشخاص من العطلة الصيفية.

وقال “هاربر” إن هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تحقق في سبب الفشل، مضيفًا أن الحكومة "كانت واضحة أنه لم يكن هجومًا إلكترونيًا".