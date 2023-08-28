تحذيرات من استمرار فوضى الرحلات الجوية ببريطانيا لعدة أيام

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، تسبب الانهيار الفني في مراقبة الحركة الجوية بالمملكة المتحدة البريطانية في بؤس العطلات الرسمية، حيث تم إلغاء 500 رحلة جوية وتأخير رحلات أخرى.

واضافت تم تحذير ركاب الخطوط الجوية من أن انقطاع الرحلات الجوية قد يستمر لعدة أيام، بعد أن أدى الانهيار الفني في مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من الركاب أو تأخيرهم في عطلة البنوك الصيفية.

واجه المصطافون العائدون وأولئك الذين يأملون في السفر خارج مطارات المملكة المتحدة عمليات إلغاء وتأخير تصل إلى 12 ساعة بعد تعليق رحلات الإقلاع والرحلات الجوية القادمة بسبب عطل في الكمبيوتر "على مستوى الشبكة".

تظهر لوحة المغادرة في مطار فيرينك ليزت الدولي في بودابست حالات التأخير والإلغاء للرحلات الجوية المتجهة إلى المملكة المتحدة.



الحركة الجوية لاتزال مقيدة



تمكن عدد محدود من الرحلات الجوية من العمل ولكن الحركة الجوية كانت مقيدة بشدة حيث كان المهندسون يكافحون لتحديد المشكلة وتصحيحها.

مع اضطرار المراقبين إلى إدخال خطط الطيران يدويًا، تم إلغاء حوالي 500 رحلة وتأخير رحلات أخرى لساعات حتى قبل أن تعلن ناتس، مراقبي المجال الجوي الوطني، في الساعة 3.15 مساءً أنها "حددت وعالجت" المشكلة التي ظهرت قبل أربع ساعات تقريبًا.

أفاد المسافرون في المطارات في المملكة المتحدة وحول أوروبا أنهم تركوا في طي النسيان مع تدمير خطط السفر وإغلاق مكاتب تسجيل الوصول، بينما لم تتمكن شركات الطيران من تأكيد ما إذا كانت رحلاتها ستغادر أم لا.

ومن المرجح أن يتسبب الانقطاع الطويل غير المعتاد في انقطاع الخدمة لعدة أيام، مع حدوث تأخيرات عرضية من جانب الطاقم والطائرات التي تركت خارج مواقعها.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إن الركاب المقرر سفرهم يوم الاثنين أو الثلاثاء يمكنهم نقل رحلاتهم مجانًا، بينما حث مطار هيثرو مساء الاثنين الركاب على القدوم إلى المطار فقط إذا تم التأكد من تشغيل الرحلات الجوية.

وفي جاتويك، حيث تم إلغاء حوالي 150 رحلة جوية، ألغت شركة إيزي جيت جميع الرحلات الدولية المغادرة تقريبًا بعد ظهر يوم الاثنين. ولم تتمكن شركة الطيران بعد من تأكيد الرحلات الجوية التي ستعمل يوم الثلاثاء، ولكن من المفهوم أنها تتوقع بعض التأثير المستمر على جداولها.

ووفقا لمواقع تتبع الرحلات الجوية، فقد تأخرت الطائرات من حوالي الساعة 11.30 صباحا. وأكد ناتس المشكلة في حوالي الساعة 12.10 ظهرًا، قائلًا إنها "تواجه حاليًا مشكلة فنية" وقد "طبقت قيودًا على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة".

وبعد الإعلان عن حل المشكلة الأصلية، قال ناتس: “نحن نعمل الآن بشكل وثيق مع شركات الطيران والمطارات لإدارة الرحلات الجوية المتأثرة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. سيقوم مهندسونا بمراقبة أداء النظام بعناية عندما نعود إلى العمليات العادية.

"إن أولويتنا دائمًا هي التأكد من أن كل رحلة جوية في المملكة المتحدة تظل آمنة ونحن نأسف بشدة للاضطراب الذي يسببه ذلك. يرجى الاتصال بشركة الطيران الخاصة بك للحصول على معلومات حول كيفية تأثير ذلك على رحلتك.

وفقًا لبيانات من شركة التحليلات Cirium، تم إلغاء 232 رحلة طيران خارجية من المملكة المتحدة و271 رحلة داخلية بحلول الساعة 2.30 ظهرًا، أي أقل بقليل من 10% من جميع الخدمات.