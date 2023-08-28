الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحذيرات من استمرار فوضى الرحلات الجوية ببريطانيا لعدة أيام

فوضى الرحلات الجوية
فوضى الرحلات الجوية ببريطانيا

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، تسبب الانهيار الفني في مراقبة الحركة الجوية بالمملكة المتحدة البريطانية في بؤس العطلات الرسمية، حيث تم إلغاء 500 رحلة جوية وتأخير رحلات أخرى. 

واضافت تم تحذير ركاب الخطوط الجوية من أن انقطاع الرحلات الجوية قد يستمر لعدة أيام، بعد أن أدى الانهيار الفني في مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من الركاب أو تأخيرهم في عطلة البنوك الصيفية.

واجه المصطافون العائدون وأولئك الذين يأملون في السفر خارج مطارات المملكة المتحدة عمليات إلغاء وتأخير تصل إلى 12 ساعة بعد تعليق رحلات الإقلاع والرحلات الجوية القادمة بسبب عطل في الكمبيوتر "على مستوى الشبكة".

تظهر لوحة المغادرة في مطار فيرينك ليزت الدولي في بودابست حالات التأخير والإلغاء للرحلات الجوية المتجهة إلى المملكة المتحدة. 


الحركة الجوية لاتزال مقيدة

txt

خبير: بريطانيا تمر بأزمة اقتصادية نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبى (فيديو)


تمكن عدد محدود من الرحلات الجوية من العمل ولكن الحركة الجوية كانت مقيدة بشدة حيث كان المهندسون يكافحون لتحديد المشكلة وتصحيحها.

مع اضطرار المراقبين إلى إدخال خطط الطيران يدويًا، تم إلغاء حوالي 500 رحلة وتأخير رحلات أخرى لساعات حتى قبل أن تعلن ناتس، مراقبي المجال الجوي الوطني، في الساعة 3.15 مساءً أنها "حددت وعالجت" المشكلة التي ظهرت قبل أربع ساعات تقريبًا.

أفاد المسافرون في المطارات في المملكة المتحدة وحول أوروبا أنهم تركوا في طي النسيان مع تدمير خطط السفر وإغلاق مكاتب تسجيل الوصول، بينما لم تتمكن شركات الطيران من تأكيد ما إذا كانت رحلاتها ستغادر أم لا.

ومن المرجح أن يتسبب الانقطاع الطويل غير المعتاد في انقطاع الخدمة لعدة أيام، مع حدوث تأخيرات عرضية من جانب الطاقم والطائرات التي تركت خارج مواقعها.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إن الركاب المقرر سفرهم يوم الاثنين أو الثلاثاء يمكنهم نقل رحلاتهم مجانًا، بينما حث مطار هيثرو مساء الاثنين الركاب على القدوم إلى المطار فقط إذا تم التأكد من تشغيل الرحلات الجوية.

وفي جاتويك، حيث تم إلغاء حوالي 150 رحلة جوية، ألغت شركة إيزي جيت جميع الرحلات الدولية المغادرة تقريبًا بعد ظهر يوم الاثنين. ولم تتمكن شركة الطيران بعد من تأكيد الرحلات الجوية التي ستعمل يوم الثلاثاء، ولكن من المفهوم أنها تتوقع بعض التأثير المستمر على جداولها.

ووفقا لمواقع تتبع الرحلات الجوية، فقد تأخرت الطائرات من حوالي الساعة 11.30 صباحا. وأكد ناتس المشكلة في حوالي الساعة 12.10 ظهرًا، قائلًا إنها "تواجه حاليًا مشكلة فنية" وقد "طبقت قيودًا على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة".

وبعد الإعلان عن حل المشكلة الأصلية، قال ناتس: “نحن نعمل الآن بشكل وثيق مع شركات الطيران والمطارات لإدارة الرحلات الجوية المتأثرة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. سيقوم مهندسونا بمراقبة أداء النظام بعناية عندما نعود إلى العمليات العادية.

"إن أولويتنا دائمًا هي التأكد من أن كل رحلة جوية في المملكة المتحدة تظل آمنة ونحن نأسف بشدة للاضطراب الذي يسببه ذلك. يرجى الاتصال بشركة الطيران الخاصة بك للحصول على معلومات حول كيفية تأثير ذلك على رحلتك.

وفقًا لبيانات من شركة التحليلات Cirium، تم إلغاء 232 رحلة طيران خارجية من المملكة المتحدة و271 رحلة داخلية بحلول الساعة 2.30 ظهرًا، أي أقل بقليل من 10% من جميع الخدمات.

لانهيار الفني الحركة الجوية بالمملكة المتحدة بؤس العطلات الرسمية إلغاء 500 رحلة جوية تأخير رحلات أخرى

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

القائم بأعمال رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب