الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هل تخلت أمريكا عن رؤيتها لمنتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؟

بايدن
بايدن

أكدت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، أن الولايات المتحدة الامريكية تخلت إلى حد كبير عن رؤيتها لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهاديء، حيث تخطى بايدن رمزيًا قمة أبيك لعام 2022 في بانكوك، ومن المتوقع أن يكون مضيفًا أقل حماسًا في الاجتماع القادم في سان فرانسيسكو.

وقالت الصحيفة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتخذت منعطفًا نحو المزيد من الحمائية وتقليل التجارة الحرة. 

وفي الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023، يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن 21 من قادة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو، لكن لن يحضر جميع رؤساء الدول المدعوين الحفل.

وفي مواجهة اتهامات جنائية، يكاد يكون من المؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يبقى في منزله في موسكو، وقد يضطر الرؤساء ورؤساء الوزراء الآخرون إلى الاهتمام بالأعمال المحلية العاجلة.

وغاب كل من بايدن وبوتين عن اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في نوفمبر 2022 في بانكوك، ما مكّن الرئيس الصيني شي جين بينغ من سرقة الأضواء.

أحداث سان فرانسيسكو 

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 قد يكون الاجتماع الثنائي بين بايدن وشي أحد الأحداث الرئيسية في سان فرانسيسكو، ما لم يؤدِ اندلاع جديد للنزاعات بين الولايات المتحدة والصين إلى إبقاء شي في بكين.

ومن الممكن أن يكون عنوانًا آخر هو لقاء بايدن مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وتحاول الهند الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) منذ تأسيس المؤسسة في عام 1989، ولكن تم منعها أولًا بسبب سياساتها الحمائية الخاصة، ومؤخرًا بسبب الصين.

والآن بعد أن أصبحت الولايات المتحدة والهند مواطنين جيوسياسيين ثابتين، فقد يدعو بايدن نظيره الهندي مودي لحضور اجتماعات جانبية في سان فرانسيسكو تتزامن مع أجندة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

وبصرف النظر عن هذه الاجتماعات الرئيسية، ما هي الإنجازات التي قد يعلنها القادة؟ وفي العام الماضي، باعتبارها المضيفة، أعادت تايلاند إحياء المفهوم الجريء لمنطقة التجارة الحرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (FTAAP). لا تحتوي أجندة الولايات المتحدة لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC 2023) على أي شيء أكثر طموحًا.

الولايات المتحدة الامريكية تخلت منتدى التعاون الاقتصادي آسيا والمحيط الهاديء تخطى بايدن رمزي ا سان فرانسيسكو

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