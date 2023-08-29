لليوم الثاني.. إلغاء مئات الرحلات مع فشل مراقبة الحركة الجوية البريطانية

قررت سلطات الطيران البريطانية إلغاء مئات الرحلات الجوية في بريطانيا اليوم الثلاثاء، مع استمرار تداعيات فشل مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، حيث طلبت الحكومة من شركات الطيران اتخاذ كل خطوة لمساعدة الركاب الذين تقطعت بهم السبل.

ولا يزال العديد من المصطافين غير قادرين على العودة إلى ديارهم لعدة أيام، وقال داونينج ستريت إن شركات الطيران يجب أن تفي بمسؤولياتها تجاه الركاب الذين ألغيت رحلاتهم أو تأخرت، وفق الجارديان البريطانية.

وقادة صناعة الطيران قالوا إن الحكومة يجب أن تجعل خدمة مراقبة الحركة الجوية الوطنية لخدمات الحركة الجوية "ناتس" تتحمل "المسؤولية عن الفشل الذريع"، مع تزايد تكاليف التعامل مع الاضطراب.

إلغاء 1600 رحلة

وعلق نحو ربع مليون مسافر في فوضى عطلة البنوك عندما حدثت مشكلة فنية غير محددة في شركة ناتس، التي تدير أنظمة مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، مما أدى إلى تقييد شديد لعمليات الإقلاع والهبوط لمدة أربع ساعات تقريبًا.

وتم إلغاء ما يقرب من 1600 رحلة جوية عبر مطارات المملكة المتحدة يوم الاثنين، وتم إلغاء 300 رحلة أخرى صباح الثلاثاء وحده، مع تأخير العديد من الرحلات الأخرى لعدة ساعات.

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ان أعلم أن الناس سيشعرون بالإحباط الشديد بسبب الاضطراب الذي يؤثر عليهم، وزير النقل في حوار مستمر مع جميع المشاركين في الصناعة، وسيتحدث مع شركات الطيران على وجه التحديد في وقت لاحق اليوم ويتأكد من أنها تدعم الركاب للحصول على المنزل في أسرع وقت ممكن."

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن شركات الطيران تتحمل مسؤولية "إعادة العملاء إلى حيث ينبغي أن يكونوا"، إما عن طريق إيجاد سفر بديل للرحلات الملغاة، أو توفير وجبات الطعام والإقامة حتى مغادرة الرحلة.

وقال وزير النقل، مارك هاربر، لـ “بي بي سي”: "تتحمل شركات الطيران مسؤولية إما إعادة الأشخاص على متن رحلة لإعادتهم إلى منازلهم أو دفع تكاليف إقامتهم... يمكن للناس دفع تكاليف معقولة بأنفسهم والمطالبة باسترداد أموالهم من شركات الطيران الخاصة بهم" ".