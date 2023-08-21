الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تحصل على موافقة ملكية لإعادة تسمية مطار "لو توكيه" بعد الملكة إليزابيث

فرنسا
فرنسا

أعاد منتجع فرنسي على شاطئ البحر تسمية مطاره بعد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بمباركة ابنها الملك تشارلز، وقال مجلس المدينة بالمنتجع الشمالي في بيان إن لو توكيه تلقى الدعم الرسمي من الملك يوم الإثنين للتغيير.

وجاء في البيان أن "مطار لو توكيه باريس بلاج الدولي على وشك أن يمر بتحول تاريخي من خلال اتخاذ اسم" مطار إليزابيث الثانية الدولي في لو توكيه باريس بلاج".

وأضاف: "هذا تقدير لملكة عظيمة وعمها اللذين كانا مغرمين بفرنسا ، بالإضافة إلى اعتراف بـ" أكثر المنتجعات الفرنسية بريطانية"، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد الافتتاح بعد.

كانت السلطات قد طلبت تغيير الاسم بعد أيام فقط من وفاة الملكة في 8 سبتمبر من العام الماضي عن عمر يناهز 96 عامًا، وأشار مجلس المدينة إلى أن عم الملكة ، إدوارد الثامن، كان يسافر بالطائرة للاستمتاع بركوب الخيل واليخوت على الرمال، وفي بعض الأحيان كان يرافقه انه لطيف.

الراحلة اليزابيث منتجع فرنسي تسمية مطار

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