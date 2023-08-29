فى مطار بالتيمور.. قصة استيقاف ناشط روسى والتهديد بإعادته إلى موطنه الأصلى

أفاد تقرير لـ"الجارديان"، أنه ألقي القبض على رجل روسي، طلب اللجوء في المملكة المتحدة، في مطار باليرمو وأبلغ بأنه ستتم إعادته إلى بلده الأصلي.

وتعرض الرجل الروسي، الذي يتمتع بوضع اللاجئ في المملكة المتحدة، للتهديد بتسليمه إلى وطنه عندما حاول العودة في نهاية عطلة استمرت أسبوعًا في باليرمو.

ويحق للاجئين السفر دوليًا باستخدام وثائق سفر خاصة بهم، لكن هذه الحالة تثير مخاوف جدية بشأن مدى أمان القيام بذلك.

رحلة العودة

وكان من المقرر أن يستقل الرجل، البالغ من العمر 50 عامًا، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان لا يمكن ذكر اسمه، رحلة العودة إلى المملكة المتحدة يوم الأربعاء 23 أغسطس مع زوجته وابنه البالغ من العمر تسع سنوات.

وبعد مروره في البداية عبر نقاط التفتيش الأمنية في مطار باليرمو، تم القبض عليه ونقله إلى سجن باجلياريلي في صقلية.

وتعرض الناشط الروسي للتهديد بتسليمه إلى روسيا بناءً على مذكرة صادرة عام 2017 عن مكتب إقليمي تابع لوزارة الداخلية الروسية.