محمد فايز فرحات يكشف أهمية زيارة عبدالفتاح البرهان لمصر

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر تعكس دلالات شديدة الأهمية عندما تكون مصر هي الوجهة الأولى له منذ أبريل الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، أن هذه الزيارة تشير للدور الذي تحظى به مصر لدى السودان، وتقدير للدور الذي تلعبه مصر لمساعدة الأشقاء للخروج من الأزمة الحالية، وهذا ما عبر عنه الفريق البرهان بشكره لمصر لاستقبالهم أشقاء االسودانيين خلال الفترة الماضية من الخروج الآمن وتسهيل دخولهم الحدود المصرية وهو بعد مهم كان واضحًا في كلمة البرهان اليوم.

وأكد أن هناك دورًا سياسيًا لمصر في التعامل مع الأزمة الحالية ومنها المقاربة المصرية في قمة دول الجوار، والتي لقيت تقديرًا من جانب السلطة الرسمية ومن جميع دول الجوار.

3 ركائز أساسية تعتمدها مصر في الأزمة السودانية

وأشار إلى أن مصر باعتبار أنها دولة جوار مباشر، وأن هناك روابط جيوسياسية وتاريخية بين الشعبين، مؤكدًا أن هناك 3 ركائز أساسية تعتمدها مصر في الأزمة السودانية وهي رفض تدويل الأزمات، لأنه لم يكن حلًا للخروج من الأزمات والحل الخارجي لا يتعامل مع الأزمات قدر تعامله مع المصالح، كما أن الرؤية المصرية تقوم على أن أي عملية سياسية لا بد أن تكون بأيدي الفاعلين المحليين والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.