تشكيل النصر ضد الشباب في الدوري السعودي: رونالدو أساسيا

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لـ النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي"، موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر والشباب والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النصر والشباب، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأول بارك معقل الفريق النصراوي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC السعودية، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي

أما عن تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي، فيشهد قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو لخط الهجوم، بمساعدة السنغالي ساديو ماني.

وجاء تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد آل فتيل - إيميريك لابورت - جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

ويجلس على مقاعد بدلاء النصر كلًا من: وليد عبدالله - نواف بوشل - محمد قاسم - عبدالمجيد الصليهم - مختار علي - علي الحسن - خالد الغنام - سامي النجعي - مشاري النمر.

ويحتل النصر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الشباب في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.