مصر تستضيف المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية وحضور الرئيس السيسى

تجرى الآن الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حول هذا الحدث الدولى، عن أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي.

وقال الوزير إن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين، في سعي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة، السكان والتنمية.

الدكتور خالد عبدالغفار

ويتضمن برنامج المؤتمر معرضًا يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص القيادة السياسية على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري لجميع المواطنين.

الدكتور خالد عبدالغفار

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف السكان والتنمية، ومن المتوقع أن تنتج عنه توصيات وقرارات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

الدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبدالغفار