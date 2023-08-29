الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعتمد مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبى و5 مراكز ووحدات طب أسرة

الهيئة العامة للاعتماد
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس.

ووافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

- مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي
-  مركز طب أسرة فايد بالاسماعيلية
- مركز المستقبل للأشعة بالبحيرة
- مركز طبي هيئة قناة السويس "شوقي خلاف" بالإسماعيلية
- معمل الفؤاد بأسوان
- مركز الجوهرة للعيون والليزك بالإسماعيلية
- وحدة طب أسرة الحلة بالأقصر
- وحدة طب أسرة القباحي الغربي بالأقصر
- وحدة طب أسرة أبو دغار بالأقصر

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تجديد تسجيل منشآت صحية

وقررت اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة تجديد تسجيل مستشفى دار الفؤاد لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية فرع السادس من أكتوبر بالجيزة، إلى جانب تسجيل مركز طب أسرة أبوصوير بالإسماعيلية.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الدولة تسعى من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل إلى تحقيق أقصي درجات الأمان الصحي من خلال ضمان استدامة جودة جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري، مؤكدًا الشراكة التامة بين جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الحكومي والأهلي والخاص على الانضمام للمشروع الوطني وتقديم خدمات ذات جودة بالجمهورية الجديدة.

معايير الاعتماد الوطنية

وأشار الدكتور طه إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقًا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

الهيئة العامة للاعتماد مجمع الإسماعيلية اللجنة العليا للاعتماد معايير الاعتماد مستشفيات

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