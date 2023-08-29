ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الثالثة

تصدر 4 لاعبين ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 3 جولات "للبريميرليج" حيث يتنافس اللاعبين على الأكثر إحرازا للأهداف والحصول على الحذاء الذهبي في نهاية الموسم، ويحرص الكثير من متابعي الكرة الإنجليزية في مصر وخارجها على متابعة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد كل جولة، وخلال هذا التقرير تقدم لكم «الدستور» ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

اللاعب الفريق عدد الأهداف إرلينج هالاند مانشستر سيتي 3 سولي مارش برايتون 3 براين مبيمو برينتفورد 3 تايوو أونيي نوتنجهام فورست 3 رحيم سترلينج تشيلسي 2 يوان ويسا برينتفورد 2 ألكساندر إيساك نيوكاسل يونايتد 2 لويس دياز ليفربول 2 داروين نونيز ليفربول 2 بوكايو ساكا آرسنال 2 إيدي نكيتياه آرسنال 2 جارود بوين وست هام 2 موسى ديابي أستون فيلا 2 رودري مانشستر سيتي 2 ماتي كاش أستون فيلا 2 ميشيل أنطونيو وست هام 2 محمد صلاح ليفربول 1 جوليان ألفاريز مانشستر سيتي 1 هارفي بارنز نيوكاسل 1 كالوم ويلسون نيوكاسل 1 ساندرو تونالي نيوكاسل 1 جواو بيدرو برايتون 1 أودسون إدوارد كريستال بالاس 1 كريستيان إريكسن مانشستر يونايتد 1 كاسيميرو مانشستر يونايتد 1 برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد 1 أكسيل ديساسي تشيلسي 1 نيكولاس جاكسون تشيلسي 1 جيمس ماديسون توتنهام 1 ديان كولوسيفسكي توتنهام 1 كريستيان روميرو توتنهام 1 إيمرسون رويال توتنهام 1 بابي ماتار سار توتنهام 1 ديوجو جوتا ليفربول 1 أنطونيو سيمينيو بورنموث 1 هوانج هى تشان وولفرهامبتون 1 مارتن أوديجارد آرسنال 1

اقرأ أيضا

مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي

وبدأ الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2023/2024 بداية قوية وتشهد المباريات مشاهدات مرتفعة ومتابعة لحظية للأخبار وكل ما هو جديد يخص الدوري الإنجليزي الممتاز وينفرد فريق مانشستر سيتي بالصدارة برصيد 9 نقاط في أول 3 جولات بينما وقع باقي الفرق في فخ التعادل والهزيمة.

نتائج مباريات الجولة الثالثة

تشيلسي يحقق الفوز على فريق لوتون تاون بثلاثية نظيفة، بينما حقق توتنهام الفوز على بورنموث بهدفين دون رد وتعادل كل من برينتفورد وكريستال بالاس بهدف لمثله وأيضا تعادل أرسنال وفولهام بهدفين لكل منهم وفاز وولفرهامبتون وإيفرتون وفاز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بنتيجة 3 - 2 وفاز وست هام على برايتون بثلاثية لهدف وحقق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف وفاز أستون فيلا على برنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما فاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لهدف.