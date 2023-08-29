الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الثالثة

صلاح
صلاح

تصدر 4 لاعبين ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 3 جولات "للبريميرليج" حيث يتنافس اللاعبين على الأكثر إحرازا للأهداف والحصول على الحذاء الذهبي في نهاية الموسم، ويحرص الكثير من متابعي الكرة الإنجليزية في مصر وخارجها على متابعة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد كل جولة، وخلال هذا التقرير تقدم لكم «الدستور» ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

اللاعب

الفريق

عدد الأهداف

إرلينج هالاند  مانشستر سيتي3
سولي مارش برايتون3
براين مبيمو برينتفورد3
تايوو أونيي نوتنجهام فورست3
رحيم سترلينج تشيلسي2
يوان ويسا برينتفورد2
ألكساندر إيساك نيوكاسل يونايتد2
لويس دياز ليفربول2
داروين نونيزليفربول2
بوكايو ساكا آرسنال2
إيدي نكيتياه آرسنال2
جارود بوين وست هام2
موسى ديابي  أستون فيلا2
رودري مانشستر سيتي2
ماتي كاش  أستون فيلا2
ميشيل أنطونيو  وست هام2
محمد صلاح ليفربول1
جوليان ألفاريز مانشستر سيتي1
هارفي بارنز نيوكاسل1
كالوم ويلسون  نيوكاسل1
ساندرو تونالي نيوكاسل1
جواو بيدرو برايتون1
أودسون إدوارد  كريستال بالاس1
كريستيان إريكسن  مانشستر يونايتد1
كاسيميرو  مانشستر يونايتد1
برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد1
أكسيل ديساسي  تشيلسي1
نيكولاس جاكسون تشيلسي1
جيمس ماديسون  توتنهام1
ديان كولوسيفسكي توتنهام1
كريستيان روميرو  توتنهام1
إيمرسون رويال توتنهام1
بابي ماتار سار توتنهام1
ديوجو جوتا ليفربول1
أنطونيو سيمينيو بورنموث1
هوانج هى تشان وولفرهامبتون1
مارتن أوديجارد آرسنال1

 

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نتائج مباريات الجولة الثالثة 

تشيلسي يحقق الفوز على فريق لوتون تاون بثلاثية نظيفة، بينما حقق توتنهام الفوز على بورنموث بهدفين دون رد وتعادل كل من برينتفورد  وكريستال بالاس بهدف لمثله وأيضا تعادل أرسنال وفولهام بهدفين لكل منهم وفاز وولفرهامبتون وإيفرتون وفاز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بنتيجة 3 - 2 وفاز وست هام على برايتون بثلاثية لهدف وحقق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف وفاز أستون فيلا على برنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما فاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لهدف.

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