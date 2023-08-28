نتائج مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز والتي تصدرت نتائج البحث بعدما شهد الأسبوع الثالث مباريات هامة وممتعة واهتزت الشباك في جميع مباريات تلك الجولة وكان الفوز والخسارة اللغة السائدة بها حيث لم تخرج سوى مباراتين فقط بالتعادل الإيجابي، وخلال هذا التقرير نقدم لكم نتائج مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي "البريميرليج" بين الفرق.

نتائج مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي 3 0 لوتون تاون توتنهام 2 0 بورنموث برينتفورد 1 1 كريستال بالاس ارسنال 2 2 فولهام وولفرهامبتون 1 0 إيفرتون مانشستر يونايتد 3 2 نوتنجهام فورست وست هام 3 1 برايتون مانشستر سيتي 2 1 شيفيلد يونايتد أستون فيلا 3 1 برنلي ليفربول 2 1 نيوكاسل يونايتد

مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي

وشهدت نتائج مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز ثلاثيات متكررة في العديد من اللقاءات وكانت أكبر النتائج نتيجة مباراة تشيلسي ولوتون تاون والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة لصالح تشيلسي فيما تكررت الثلاثية في 4 مرات بين برنلي وأستون فيلا بنتيجة 3-1 لصالح الأخير وكذلك فوز وست هام على برايتون بنفس النتيجة وفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نوتنجهام فورست.

أبرز الهدافين خلال الجولات الماضية في الدوري الإنجليزي

اللاعب الفريق عدد الأهداف إرلينج هالاند مانشستر سيتي 3 سولي مارش برايتون 3 براين مبيمو برينتفورد 3 تايوو أونيي نوتنجهام فورست 3 رحيم سترلينج تشيلسي 2 يوان ويسا برينتفورد 2 ألكساندر إيساك نيوكاسل يونايتد 2 لويس دياز ليفربول 2 داروين نونيز ليفربول 2 بوكايو ساكا آرسنال 2 إيدي نكيتياه آرسنال 2 جارود بوين وست هام 2 موسى ديابي أستون فيلا 2 رودري مانشستر سيتي 2 ماتي كاش أستون فيلا 2 ميشيل أنطونيو وست هام 2

1ـ مانشستر سيتي (9 نقاط)

2ـ وست هام (7 نقاط)

3ـ توتنهام (7 نقاط)

4ـ ليفربول (7 نقاط)

5ـ أرسنال (7 نقاط)

6ـ برايتون (6 نقاط)

7ـ أستون فيلا (6 نقاط)

8ـ مانشستر يونايتد (6 نقاط)

9ـ برينتفورد (4 نقاط)

10ـ تشيلسي (4 نقاط)

11ـ كريستال بالاس (4 نقاط)

12ـ فولهام (4 نقاط)

13ـ نيوكاسل (3 نقاط)

14ـ نوتينجهام فورست (3 نقاط)

15ـ وولفرهامبتون (3 نقاط)

16ـ بورنموث (1 نقطة)

17ـ شيفيلد يونايتد (0 نقطة)

18ـ بيرنلي (0 نقطة)

19ـ لوتون تاون (0 نقطة)

20ـ إيفرتون (0 نقطة)