تكليف محمد إبراهيم قائما بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، قرارا بتكليف الدكتور محمد إبراهيم محمد للقيام بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا.

ويعد إبراهيم، واحدًا من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بالجامعة، تخرج الدكتور محمد إبراهيم محمد من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان قسم طباعة المنسوجات والطباعة والتجهيز بتقدير جيد جدا عام 1991، ودرجة الماجستير من جامعة حلوان عام 1998، والدكتوراة من جامعة حلوان عام 2003، وعُين مدرساً بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط عام 2006، وأستاذ مساعد بذات الكلية عام 2011 وأستاذ عام 2016، ورئيساً لقسم طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية من عام 2011 حتى عام 2014، كما عين عميد للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى عام 2017 ورئيساً لنقابة مصممي الفنون التطبيقية بالدلتا ومقرها مدينة طنطا من عام 2013 حتى الآن.



رئيس جامعة طنطا يكرم القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية السابق

وفى سياق متصل، كرم اليوم الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا الدكتور حسان رشيد القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية السابق، واهدائه درع الجامعة تقديراً لجهوده طوال فترة إنشاء الكلية وإعداد اللوائح العملية للدراسة بأقسام الكلية المختلفة، مشيداً بدوره خلال الفترة السابقة وجهوده المبذولة خلال فترة توليه المنصب.

تبدأ الدراسة بالكلية هذا العام، في 3 تخصصات رئيسية، الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة.

جاء ذلك قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة ، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.