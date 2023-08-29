رئيس جامعة حلوان يشهد إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إطلاق وزارة التعليم العالى والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور للمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، التى تعد امتداد للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التي أطلقت في 7 مارس الماضي، وقد حضر الفعاليات عدد من الطلاب الوافدين بجامعة حلوان من عدة دول ومكتب الوافدين بالجامعه تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وتتضمن المبادرة 7 مبادئ رئيسية، منها (التواصل والمرجعية الدولية) وهما التي تقوم عليهما المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، بحيث تكون على مستوى دولى يليق بمكانة مصر، والتي تؤكد على الدور الريادى الذى تلعبه مصر في دعم بناء العلم والمعرفة للأجيال القادمة، في ظل السعي لتكون كافة مؤسسات وجامعات مصر من جامعات الجيل الرابع والتي تدعم العلم والثقافة في مصر والبلدان الشقيقة.

وتهدف المبادرة لتوفير البيئة المناسبة للطلاب الوافدين، بحيث يتم الدمج بين الابتكار والإبداع داخل العملية التعليمية، لكى يبدع الطالب ويبتكر أثناء دراسته، فضلاً عن ربط الطلاب الوافدين بشركات الأعمال سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولى بحيث يتم تأهيلهم وفقًا لمفهوم ريادة الأعمال، كذلك إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولى، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدين على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.

جدير بالذكر أن المبادئ السبعة للمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية وهى: (الكل يتعلم سويًا، نحن نرعاك، العالم لدينا، أنت في بلدك الثانى، أنت متكامل، أنت مبتكر، أنت سفير).