الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يشهد إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

إطلاق المبادرة المصرية
إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

 

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إطلاق وزارة التعليم العالى والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور للمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، التى تعد امتداد للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التي أطلقت في 7 مارس الماضي، وقد حضر الفعاليات عدد من الطلاب الوافدين بجامعة حلوان من عدة دول ومكتب الوافدين بالجامعه تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وتتضمن المبادرة 7 مبادئ رئيسية، منها (التواصل والمرجعية الدولية) وهما التي تقوم عليهما المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، بحيث تكون على مستوى دولى يليق بمكانة مصر، والتي تؤكد على الدور الريادى الذى تلعبه مصر في دعم بناء العلم والمعرفة للأجيال القادمة، في ظل السعي لتكون كافة مؤسسات وجامعات مصر من جامعات الجيل الرابع والتي تدعم العلم والثقافة في مصر والبلدان الشقيقة.

وتهدف المبادرة لتوفير البيئة المناسبة للطلاب الوافدين، بحيث يتم الدمج بين الابتكار والإبداع داخل العملية التعليمية، لكى يبدع الطالب ويبتكر أثناء دراسته، فضلاً عن ربط الطلاب الوافدين بشركات الأعمال سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولى بحيث يتم تأهيلهم وفقًا لمفهوم ريادة الأعمال، كذلك إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولى، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدين على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.

جدير بالذكر أن المبادئ السبعة للمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية وهى: (الكل يتعلم سويًا، نحن نرعاك، العالم لدينا، أنت في بلدك الثانى، أنت متكامل، أنت مبتكر، أنت سفير).

السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور لإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى الطلاب الوافدين بجامعة حلوان الدكتور أحمد عبد الغني السياحة التعليمية

مواد متعلقة

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

"معلومات الوزراء" يطلق الإصدارة الثالثة من مبادرة "كلام في الاقتصاد"

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

لأول مرة.. قوائم قصيرة لجوائز الدولة

الأكثر قراءة

استدعاء رباعى الأهلى.. منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وتونس

صحفى سودانى لـ"القاهرة الإخبارية": زيارة البرهان تأتى فى وقت حاسم

موجة حارة "مؤقتة" تبدأ غدًا.. والدرجة المحسوسة تصل لـ43

موعد بدء المدارس 2024 بمختلف أنواعها

المستشار سامح عبد الحكم ينعي والد زوجة وزير شئون المجالس النيابية

"الدستور" يرصد أبرز عروض البنوك للحصول على قرض التمويل العقاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟