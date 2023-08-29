الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

حقيقة إزالة مقبرتي أحمد شوقي و«الإمام ورش» (إنفوجراف)

حقيقة إزالة مقبرتي
حقيقة إزالة مقبرتي أحمد شوقي و«الإمام ورش»

أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، جدلًا واسعًا بإدعاء إزالة مقبرتي الإمام ورش بن نافع صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقى.

وادعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية، أن أعمال هدم وإزالة مقبرتي الإمام روش وأمير الشعراء تأتي ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

بيان محافظة القاهرة

وأصدرت محافظة القاهرة بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، كشفت فيه حقيقة الشائعات التي انتشرت حول وجود إزالة لمقبرتي أمير الشعراء أحمد شوقى، والإمام ورش بن نافع صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم.

ونفت محافظة القاهرة بشكل قاطع ما تم تداوله عبر عدة مواقع إخبارية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أعمال هدم إو إزالة للمقبرتين.

وناشدت «القاهرة»، في بيانها، بضرورة تحري الدقة، وكذلك، الموضوعية في نشر الأخبار، كما طالبت بالتواصل  مع الجهات المعنية للتأكد من صحة أي معلومة قبل نشرها. 

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