الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تطلق مشروعات للتمكين الاقتصادى بشمال سيناء

تمكين اقتصادي
تمكين اقتصادي

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن البدء فى إطلاق مشروعات تمكين اقتصادي فى عدة محافظات خلال الفترة القادمة.

وأكدت وزيرة التضامن أن هذه المشروعات ستبدأ الأسبوع المقبل بقيمة 80 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء، لاسيما لأهالي منطقة الشيخ زويد والمخل والحسنة، وذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية وإعمار سيناء وتمكين أهلها.

التمكين الاقتصادى

وفى سياق آخر، أوضحت القباج أن برامج التمكين الاقتصادي لها أهمية كبرى لدى الدولة لأنه من أهم  آليات التصدى لمشكلة الفقر، حيث قامت وزارة التضامن بالعمل على المزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

إجراءات الحصول على مشروع الأسر المنتجة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الحصول على المشروع من خلال تقديم طلب الانتفاع بالمشروع إلى الوحدة الاجتماعية المختصة.

-فى حالة عدم تخطي 21 عاما، يمكن لوالد الطالب بصفته ولياً شرعياً أو من الوصي عليه تقديم الطلب ومعه قرار الوصاية

خلال أسبوعين تقوم الوحدة الاجتماعية بتقديم الطلب بإجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وبحث الحالة الاجتماعية.

إجراء اختبارات القدرات المهنية والفنية لطالب الانتفاع. ترسل الطلبات مع نتيجة البحث إلى الإدارة الاجتماعية للمراجعة.

-  تقوم الإدارة الاجتماعية بإرسال كشوف الطلبات أو ما اتخذ بشأنها من توصيات إلى إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة للمراجعة وإبداء الرأي.

-تقوم الجمعية المنفذة للمشروع أو من تفوضه بالتعاقد مع طالب الانتفاع  أو وليه الشرعي ويتم شراء مكونات المشروع وتسليمها للمستفيد.

إخطار الوحدة الاجتماعية بالقرار النهائى لإخطار الطالب. 

ووقعت وزارة التضامن بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى، لدعم وتمويل الأسر المستحقة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال توفير فرص للتمكين الاقتصادي، ويشمل التوقيع توفير خمسين مليون جنيه لتمويل تنفيذ 2425 مشروعًا في 7 محافظات هي "بنى سويف والدقهلية والفيوم وكفر الشيخ ودمياط والغربية والبحيرة".

تمكين اقتصادى وزيرة التضامن شمال سيناء سيناء الأسر المنتجة نيفين القباج محافظات مشروعات التضامن الاجتماعي

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