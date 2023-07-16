مدير ببرنامج فرصة: نسعى لتوفير مشروعات تمكين اقتصادى لدعم الأسر الأولى بالرعاية

قال أحمد غفران، مدير العمليات الميدانية لبرنامج فرصة، إنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، سعت وزارة التضامن الاجتماعي منذ إطلاق برنامج تكافل وكرامة 2015 إلى التمكين الاقتصادي، كما أن الوزارة بذلت مجهودًا كثيفًا للوصول إلى المستحقين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، وتسعى لتوفير مشروعات تمكين اقتصادي لهم.

وأضاف مدير العمليات الميدانية لبرنامج فرصة، خلال اتصال ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع علي "إكسترا نيوز"، أن مشروعات التمكين الاقتصادي تمد المستفيدين بالقدرات والمهارات التي تجعلهم يتخذون قرارًا مستدامًا لتحقيق فرصة عمل جيدة، موضحًا أن أوجه الدعم المقدمة كانت من خلال تقديم مشروعات للمستفيدين أو مبالغ مالية.

وأوضح "غفران"، أنه كانت هناك بروتوكولات وتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، وكان هناك تركيز على ملف التمكين الاقتصادي من خلال برنامج "فرصة"، الذي يستهدف المستفيدين من تكافل وكرامة والمرفوضين من الحصول على الدعم النقدي.