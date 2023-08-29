الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يسعى البرهان لإنهاء الحرب في السودان؟.. صحفي سوداني يجيب

البرهان
البرهان

علق عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، على خطاب وزيارات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان للقواعد العسكرية وهيكلة الجيش قبل زيارته لمصر.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، إن زيارة البرهان لتلك القواعد تأتي في إطار مباشرة مهامه العسكرية داخل القيادة العامة خلال الأشهر الماضية، وجاء التوقيت الحاسم لزيارة مصر لرسالة لقوات الدعم السريع والشعب السوداني في قرابة حلول الأزمة القائمة.

دلالات مهمة

وتابع أن الزيارات التي يقودها البرهان داخل السودان من قواعد عسكرية وولايات مدنية تبرهن دلالات بأفضلية الوضع العسكري الآن، مشيرًا إلى أن البرهان اعتبر مصر هى المحطة الرئيسية التي من خلالها تتحدث خارطة الطريق باعتبار المشاورات الثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هى التي توفر أجواء تمهيدية إذا كانت هناك محطات أخرى بعد زيارة القاهرة.

وأوضح أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني يحتاج تمهيد من جانب مصر قبل الذهاب خلال جولته الخارجية والتي من المتوقع أن تكون المحطة التالية المملكة العربية السعودية خاصة وأنها تملك جميع الكروت الرابحة والرؤية السديدة لحل الأزمة السودانية.

إنهاء الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي السعودية الأزمة السودانية قوات الدعم السريع الشعب السوداني البرهان

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