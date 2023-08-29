مصر الحديثة يشيد بجهود الرئيس السيسى لحل الأزمة فى السودان

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، والقائد العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الأزمة السودانية في إبريل الماضي تعكس أهمية الزيارة وكذلك المكانة الكبيرة للدولة المصرية في محيطيها العربي والإقليمي، خاصة أن مصر والسودان يربطهما علاقات طويلة الأمد ضاربة في جذور التاريخ، كما أنها علاقات دم واحد وشعب واحد وهناك ثقافة وهوية واحدة تربط البلدين الشقيقين، كما يربطهما نهر النيل منذ أزل التاريخ واستقرار السودان هو استقرار لأمن مصر القومي، وأي حدث يحدث في السودان تتأثر به مصر.

دعبس: زيارة البرهان لمصر فى هذا التوقيت تاريخية

وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة قائلا إن موقف مصر من الأزمة السودانية كان دائما ينحاز إلى الشعب السوداني وإلى خياراته مع الثوابت المصرية التي تؤكد على وحدة السودان وسلامة ترابها الوطني وعدم التدخل الأجنبي في الشأن السوداني.

وأشار إلى أن موقف مصر كان وما زال إيجابيا ومساندا للسودان وخيارات الشعب السوداني، وهذا موقف ثابت منذ اندلاع الأحداث، حيث قدمت مصر الدعم السياسي والاقتصادي وساهمت في تسهيل الحوار والتفاوض من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

الزيارة تعكس المكانة الدولية والإقليمية لمصر فى عهد السيسى

وأشار دعبس إلى أن زيارة البرهان لمصر تأتي في ظل توقيت غاية في الأهمية ومرتبط بالتطورات الخارجية بالملف السوداني، سواء على المستوى الأمني أو على المستوى العسكري، خاصة بعد النجاحات التي حققتها القوات السودانية خلال الأيام الماضية لافتا إلى أن هذه الزيارة ستسهم في بلورة عملية سياسية مستقبلية وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل السودان الشقيقة.

وأشاد دعبس بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهده الدائم من أجل نزع فتيل الأزمة واتصالاته المستمرة مع كافة الأطراف السودانية والإفريقية والعربية والدولية لوقف نزيف الدم السوداني.

واختتم: في هذا الإطار فان الدولة المصرية قامت بدور هام في تسهيل الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة في السودان من خلال استضافة مصر للعديد من الاجتماعات والمفاوضات، بداية من زيارة وزير الخارجية سامح شكري تشاد وجنوب السودان، وصولا إلى انعقاد مؤتمر دول جوار السودان الذي كان على الأراضي المصرية، وقدمت من خلاله مصر خارطة طريق واضحة ليكون هناك حل شامل للأزمة السودانية.