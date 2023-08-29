"القاهرة الإخبارية": الدفاع الروسية تُدمر مقرًا للقوات الأوكرانية فى كراسنى

نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير مقر للقوات الأوكرانية في كراسني ليمان.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن وحدات تجمع "الغرب" بالقوات المسلحة الروسية صدت هجومين للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وقضت على نحو 30 عسكريا أوكرانيا، ودمرت عددا من المعدات العسكرية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "أسفر نشاط وحدات تجمع (الغرب)، بمساندة سلاح الجو ونيران المدفعية، عن صد هجومين للعدو على محور كوبيانسك في مناطق بلدتي سينكوفكا بخاركوف ونوفوسيلوفسكويه بجمهورية لوجانسك الشعبية، حيث جرى القضاء على نحو 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر".

وأضاف البيان أن "القوات الروسية دمرت مركز القيادة والمراقبة لوحدات اللواء الآلي 67 الأوكراني في محيط بلدة تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوجانسك الشعبية"، مشيرًا إلى أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ثلاث قنابل موجهة من طراز جي دي إيه أم".